Αποκάλυψη - βόμβα για τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς: Βίντεο τον δείχνει στα «ανθρώπινα σαφάρι» κατά αμάχων στην πολιορκία του Σεράγεβο

«Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Βοσνία, πήγα στο σερβικό Σεράγεβο και γράφτηκα ως εθελοντής. Δεν ήμουν μέλος του κόμματος, απλώς πήγα. Γνώριζα μερικούς φίλους και γι' αυτό πήγα να υπερασπιστώ [τους Σέρβους]».Ο κ. Βούτσιτς συνεχίζει λέγοντας ότι πέρασε χρόνο στο εβραϊκό νεκροταφείο - το ίδιο νεκροταφείο που υποτίθεται ότι εμφανίζεται στο βίντεο όπου τον δείχνει με ένοπλους άνδρες.Ο δημοσιογράφος επικαλείται επίσης μαρτυρίες του Βόισλαβ Σέσελι, ιδρυτή του ακροδεξιού Σερβικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, ο οποίος κατέθεσε στη Χάγη κατά την υπεράσπιση του πρώην ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας Ράντοβαν Κάρατζιτς το 2013.Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο κ. Σέσελι είπε ότι ο κ. Βούτσιτς ήταν μέλος του στρατιωτικού αποσπάσματος στο Σεράγεβο, σύμφωνα με δικαστικές περιλήψεις που δημοσιεύθηκαν από το Κέντρο Μεταβατικής Δικαιοσύνης SENSE.Οι εισαγγελείς της Χάγης κατά τη διάρκεια του ad hoc διεθνούς ποινικού δικαστηρίου υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών για την πρώην Γιουγκοσλαβία διαπίστωσαν ότι υπήρχαν «άφθονα στοιχεία» που να δείχνουν ότι ο Άλεξιτς διοικούσε μια μονάδα εθελοντών του Σερβικού Ριζοσπαστικού Κόμματος (SRS) που εδρεύει στο εβραϊκό νεκροταφείο του Σεράγεβο από τον Απρίλιο του 1992 έως τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο του 1993.Στην επιστολή προς τους δικαστές του Μιλάνου, ο δημοσιογράφος επικαλείται επίσης τους ισχυρισμούς του Ζούκαν Χέλεζ, υπουργού Άμυνας της Βοσνίας, ο οποίος δήλωσε ότι μέλη του VRS του είπαν ότι είδαν τον κ. Βούτσιτς να πυροβολεί κατοίκους του Σαράγεβο από το εβραϊκό νεκροταφείο.Ο κ. Βούτσιτς έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι πυροβόλησε ποτέ κάποιον στο Σαράγεβο και ότι εργαζόταν στο Πάλε, 11 μίλια ανατολικά της πόλης, ως δημοσιογράφος στις αρχές της δεκαετίας του 1990.«Δεν μπορώ να ακούω ανοησίες και ψέματα», δήλωσε στο βοσνιακό ειδησεογραφικό κανάλι Face TV το 2021.«Δεν πυροβόλησα, αλλά ήμουν στο Πάλε, κάνοντας τη δουλειά μου».Ο κ. Χέλεζ απέρριψε τις αρνήσεις του Σέρβου Προέδρου. «Η δικαιολογία του ότι στο βίντεο που τραβήχτηκε στην πρώτη γραμμή πάνω από το πολιορκημένο Σαράγεβο κρατούσε ομπρέλα και όχι τουφέκι είναι ένα κραυγαλέο ψέμα», δήλωσε στους The Sarajevo Times.«Πρόσφατα, μίλησα με τρία μέλη του VRS που μου παραδέχτηκαν ότι βρίσκονταν στο εβραϊκό νεκροταφείο την ίδια στιγμή με τον Βούτσιτς και ότι ο νυν Πρόεδρος της Σερβίας πυροβολούσε τους κατοίκους του Σαράγεβο με ένα τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή», είπε τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.Στην επιστολή του, ο κ. Μάργκετιτς ισχυρίζεται ότι όχι μόνο ο κ. Βούτσιτς συμμετείχε προσωπικά στα «σαφάρι», αλλά παρείχε και υλικοτεχνική υποστήριξη για τα ταξίδια, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του ως μεταφραστής μεταξύ των ξένων κυνηγών και των σερβικών δυνάμεων.«Υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς συμμετείχε στο «σαφάρι ελεύθερου σκοπευτή» κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο», έγραψε στο Facebook ο κ. Σημειώνεται ότι οι εισαγγελικές αρχές του Μιλάνου ξεκίνησαν έρευνα κατά Ιταλών που φέρονται να έδωσαν τεράστια χρηματικά ποσά σε σερβική πολιτοφυλακή, ώστε να γίνουν «ελεύθεροι σκοπευτές για ένα Σαββατοκύριακο» σκοτώνοντας «για πλάκα» Βόσνιους αμάχους κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο το 1993-95, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 11.000 άνθρωποι.Οι εφημερίδες Il Giorno και la Repubbica αναφέρουν σήμερα ότι οι -ως επί το πλείστον- ακροδεξιοί φανατικοί των όπλων φέρεται να έφευγαν από την Ιταλία, πληρώνοντας «τεράστια ποσά» ποσά σε Σέρβους στρατιώτες για να συμμετάσχουν στην πολιορκία του Σεράγεβο και να πυροβολήσουν πολίτες της βοσνιακής πρωτεύουσας «για πλάκα» κατά τη διάρκεια του πολέμου.Για την ταυτοποίηση αυτών των «τουριστών πολέμου» βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα στο Μιλάνο.Η υπόθεση, την οποία η Il Giornale είχε ήδη αναφέρει τον Ιούλιο, ξεκίνησε από τον εισαγγελέα Αλεσάντρο Γκόμπις με την κατηγορία της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας που χαρακτηρίζεται από σκληρότητα και επαίσχυντα κίνητρα.Οι κατηγορίες απαγγέλλονται επί του παρόντος εναντίον αγνώστων προσώπων, βάσει καταγγελίας που υπέβαλε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Έτσιο Γκαβατσένι, με τη βοήθεια δύο δικηγόρων και του πρώην δικαστή Γκουίντο Σαλβίνι.Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν από όλη τη βόρεια Ιταλία, οι «ελεύθεροι σκοπευτές» συγκεντρώνονταν στην Τεργέστη και στη συνέχεια μεταφέρονταν στους λόφους γύρω από το Σαράγεβο, όπου μπορούσαν να πυροβολούν τον πληθυσμό της πολιορκημένης πόλης αφού πλήρωναν πολιτοφυλακές Σέρβων της Βοσνίας του Ράντοβαν Κάρατζιτς.Ο φάκελος της υπόθεσης περιέχει επίσης μια έκθεση για αυτούς «πλούσιους ξένους που εμπλέκονταν σε απάνθρωπες δραστηριότητες», ο οποίος εστάλη στην Εισαγγελία του Μιλάνου από την πρώην δήμαρχο του Σαράγεβο, την Μπενιαμίνα Κάριτς.