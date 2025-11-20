Πυρκαγιά σε περίπτερο της διάσκεψης του ΟΗΕ για το περιβάλλον – Δείτε βίντεο
Βραζιλία COP30 Φωτιά

Ο χώρος εκκενώθηκε άμεσα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Αναστάτωση προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου διεξάγεται η 30ή Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) στην Μπελέμ της Βραζιλίας.

Γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 19:00 στην Ελλάδα) και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα περίπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες και ο καπνός εξαπλώθηκε στο εσωτερικό, προκαλώντας πανικό σε υπαλλήλους και επισκέπτες.

Δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση της συγκεκριμένης πτέρυγας, ενώ επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Κλείσιμο
Ο Βραζιλιάνος υπουργός Τουρισμού Σέλσο Σαμπίνο ενημέρωσε πως η κατάσταση τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο περίπου μισή ώρα αργότερα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία πιθανολογείται ότι ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα.

