Πυρκαγιά σε περίπτερο της διάσκεψης του ΟΗΕ για το περιβάλλον – Δείτε βίντεο
Ο χώρος εκκενώθηκε άμεσα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Αναστάτωση προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου διεξάγεται η 30ή Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) στην Μπελέμ της Βραζιλίας.
Γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 19:00 στην Ελλάδα) και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα περίπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες και ο καπνός εξαπλώθηκε στο εσωτερικό, προκαλώντας πανικό σε υπαλλήλους και επισκέπτες.
Δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση της συγκεκριμένης πτέρυγας, ενώ επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Ο Βραζιλιάνος υπουργός Τουρισμού Σέλσο Σαμπίνο ενημέρωσε πως η κατάσταση τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο περίπου μισή ώρα αργότερα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία πιθανολογείται ότι ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα.
NOW - Fire at COP30 "Climate Summit" in Brazil. pic.twitter.com/zL4942BxER— Disclose.tv (@disclosetv) November 20, 2025
BREAKING: A fire has broken out at the COP30 Climate Change Conference in Belém, Brazil... pic.twitter.com/Dii9rCmabI— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 20, 2025
🚨 URGENTE: Veja vídeos do incêndio que atingiu pavilhão da COP30 em Belém— Metrópoles (@Metropoles) November 20, 2025
📹 Reprodução pic.twitter.com/pd5FY6kxd1
