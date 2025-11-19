Ο «τζίτζικας καταλήγει να δανείζει στο μέρμηγκα»: Τα γαλλικά ΜΜΕ για την Ελλάδα που αποληρώνει πρόωρα τα δάνεια

Για σαφή ένδειξη μιας οικονομίας που έχει ανακτήσει τις δυνάμεις της γράφει η εφημερίδα «L' Express» - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσιεύει στοιχεία που ενθουσιάζουν τους πιστωτές και τους διεθνείς Οργανισμούς, σημειώνει η ιστοσελίδα «20-MINUTES»