Βόρεια Μακεδονία: Ξεκίνησε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Κότσανι, στην οποία 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Το κυβερνών VMRO-DPMNE, του οποίου ηγείται ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ανέφερε ότι θα υποστηρίξει το αίτημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όμως θα ζητήσει η Επιτροπή αυτή να εξετάσει και άλλα σοβαρά δυστυχήματα της τελευταίας περιόδου στη χώρα που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες πολίτες.