Η Ουκρανία στέλνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη νυχτερινή ρωσική επίθεση με τους 25 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες

Το υπουργείο Εξωτερικών των

προέβη σε απόφαση έγκρισης πιθανής πώλησης στρατιωτικού υλικού (Foreign Military Sale) προς την

, που αφορά υπηρεσίες υποστήριξης και συναφές υλικό για το αντιαεροπορικό σύστημα PATRIOT, με εκτιμώμενο κόστος 105 εκατομμυρίων δολαρίων. Η

(Defense Security Cooperation Agency – DSCA) γνωστοποίησε ότι παρέδωσε στο Κογκρέσο την απαιτούμενη πιστοποίηση.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει ζητήσει την προμήθεια άρθρων και υπηρεσιών υποστήριξης για το σύστημα

, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση

, καθώς και ταξινομημένες και μη

(prescribed load lists) και εγκεκριμένων αποθεμάτων (authorized stockage lists) για τον επίγειο εξοπλισμό υποστήριξης. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης «άλλες αναγκαίες υπηρεσίες, παρελκόμενα, ανταλλακτικά, υποστήριξη, εκπαίδευση, αξεσουάρ και συναφή στοιχεία λογιστικής και προγραμματικής υποστήριξης». Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προτεινόμενης πώλησης ανέρχεται στα

.



Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, ενισχύοντας την ασφάλεια ενός εταίρου «που αποτελεί δύναμη πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην Ευρώπη».



Όπως αναφέρεται στη

, η συμφωνία αποσκοπεί στο να ενισχύσει την ικανότητα της Ουκρανίας να αντιμετωπίζει τρέχουσες και

, προσφέροντας πιο ανθεκτική

, ώστε να μπορεί να διεξάγει αποστολές αυτοάμυνας και περιφερειακής ασφάλειας. Διευκρινίζεται ότι η Ουκρανία «δεν θα έχει δυσκολία να

».

Η αμερικανική κυβέρνηση τονίζει ότι η

«δεν θα μεταβάλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή».

Στην αυριανή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα θέσει ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας,τις πολύνεκρες νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας στη δυτική Ουκρανία.Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το υπουργείο Εξωτερικών, 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ τους τρία παιδιά, από την επίθεση με drones και πυραύλους στην πόλη. Παράλληλα, άλλοι 73 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με 15 παιδιά ανάμεσά τους, ενώ οι διασώστες δεν έχουν καταφέρει ακόμα να επικοινωνήσουν με άλλα«Καλούμε για καταδίκη, δικαιοσύνη και ισχυρές αντιδράσεις. Υπό το φως τέτοιας αγριότητας, επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για παροχή πρόσθετης αντιαεροπορικής άμυνας και άλλου εξοπλισμού για την προστασία του λαού μας», δήλωσε ο Σίμπιχα, λίγες ώρες μετά την έγκριση που έδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα Patriot στην Ουκρανία.Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος,ανέφερε ότι έδωσε εντολή σε όλες τις ουκρανικές πρεσβείες να υποστείλουν τις σημαίες και να ανοίξουν βιβλία συλλυπητηρίων.