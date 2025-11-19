Ρωσικό σφυροκόπημα με 470 drones και 48 πυραύλους: 25 νεκροί και 73 τραυματίες στη δυτική Ουκρανία

στην Τερνοπίλ της δυτικής Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Αρχών, 25 είναι οι

Κλείσιμο

Μεγαλώνει διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων από το πρωινό ρωσικό πλήγμαάνθρωποι που σκοτώθηκαν με τρία παιδιά ανάμεσά τους. Παράλληλα, άλλοι 73 τραυματίστηκαν (μεταξύ τους 15 παιδιά).«Στην Τερνοπίλ, πολυκατοικίες εννέα ορόφων επλήγησαν (…) δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους», σημείωσε οσε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Από τη ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και υποδομές μέσων μεταφοράς, πρόσθεσε.«Κάθε στυγνή επίθεση κατά της καθημερινής ζωής δείχνει ότι η πίεση στη Ρωσία είναι ανεπαρκής. Αποτελεσματικές κυρώσεις και βοήθεια στην Ουκρανία μπορούν να το αλλάξουν αυτό», σημείωσε, ζητώντας από τους συμμάχους του Κιέβου βοήθεια σε πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας.Η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 470 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και 48 πυραύλους στην επίθεσή της τη νύχτα, διευκρίνισε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.