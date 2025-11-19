Ρωσικό σφυροκόπημα με 470 drones και 48 πυραύλους: 25 νεκροί και 73 τραυματίες στη δυτική Ουκρανία
Ρωσικό σφυροκόπημα με 470 drones και 48 πυραύλους: 25 νεκροί και 73 τραυματίες στη δυτική Ουκρανία
Τρία παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς - Στους 73 οι τραυματίες, μεταξύ τους 15 παιδιά από την επίθεση στην πόλη Τερνοπίλ της δυτικής Ουκρανίας - 45 άτομα έχουν διασωθεί
Μεγαλώνει διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων από το πρωινό ρωσικό πλήγμα στην Τερνοπίλ της δυτικής Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Αρχών, 25 είναι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν με τρία παιδιά ανάμεσά τους. Παράλληλα, άλλοι 73 τραυματίστηκαν (μεταξύ τους 15 παιδιά).
«Στην Τερνοπίλ, πολυκατοικίες εννέα ορόφων επλήγησαν (…) δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους», σημείωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Από τη ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και υποδομές μέσων μεταφοράς, πρόσθεσε.
«Κάθε στυγνή επίθεση κατά της καθημερινής ζωής δείχνει ότι η πίεση στη Ρωσία είναι ανεπαρκής. Αποτελεσματικές κυρώσεις και βοήθεια στην Ουκρανία μπορούν να το αλλάξουν αυτό», σημείωσε, ζητώντας από τους συμμάχους του Κιέβου βοήθεια σε πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας.
Η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 470 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και 48 πυραύλους στην επίθεσή της τη νύχτα, διευκρίνισε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.
