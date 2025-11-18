Σλοβενία: Νέο νομοσχέδιο που ενισχύει τις εξουσίες της αστυνομίας εγείρει ανησυχίες για στοχοθέτηση των Ρομά
Σλοβενία: Νέο νομοσχέδιο που ενισχύει τις εξουσίες της αστυνομίας εγείρει ανησυχίες για στοχοθέτηση των Ρομά
Το νομοσχέδιο πήρε το όνομά του από τον Αλές Σούταρ, τον 48χρονο άνδρα που σκοτώθηκε στη διάρκεια συμπλοκής έξω από ένα μπαρ στις 25 Οκτωβρίου
Το κοινοβούλιο της Σλοβενίας υιοθέτησε τη νύκτα της Δευτέρας προς Τρίτη νομοσχέδιο που ενισχύει τις εξουσίες της αστυνομίας προκειμένου να αντιμετωπίζει τη βία, μετά τη φονική επίθεση που δέχθηκε ένας άνδρας τον Οκτώβριο, ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει το ξέσπασμα διαμαρτυριών και αντιδράσεων και παρά τις επικρίσεις ότι ενδέχεται να στοχοθετεί συγκεκριμένα τους Ρομά.
Το νομοσχέδιο, που έχει πάρει το όνομά του από τον Αλές Σούταρ, τον 48χρονο άνδρα που σκοτώθηκε στη διάρκεια συμπλοκής έξω από ένα μπαρ στις 25 Οκτωβρίου, υιοθετήθηκε με 59 ψήφους υπέρ έναντι 4 κατά, ενώ ένας βουλευτής απείχε.
«Ο νόμος αυτός αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο ασφαλή ζωή για όλους στη Σλοβενία», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ.
Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ πριν το νέο έτος και επιτρέπει κυρίως στις δυνάμεις της τάξης να πραγματοποιούν έρευνες σε σπίτια, τα οποία βρίσκονται στις λεγόμενες «υψηλού κινδύνου» περιοχές, αναζητώντας όπλα χωρίς να διαθέτουν δικαστικό ένταλμα.
Εξάλλου προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους υποτροπιάζουν οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιορισμούς στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων ή επιδομάτων ανεργίας.
Η Διεθνής Αμνηστία είχε ζητήσει από τους βουλευτές να μην υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο, καταγγέλλοντας τη «δηλητηριώδη ρητορική» του και εκφράζοντας την ανησυχία ότι θα εφαρμοστεί «με αυθαίρετο και μεροληπτικό τρόπο εις βάρος των Ρομά».
Πολλοί καθηγητές Νομικής στο πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα προειδοποίησαν με ανακοίνωσή τους ότι κάποιες διατάξεις του νόμου, που υιοθετήθηκε βιαστικά, «ευνοούν άσκοπα και με επικίνδυνο τρόπο την καταστολή» και είναι αντισυνταγματικές.
Στα τέλη Οκτωβρίου περίπου 10.000 άνθρωποι είχαν διαδηλώσει με αίτημα περισσότερη ασφάλεια μετά τον θάνατο του Αλές Σουτάρ έπειτα από την επίθεση που δέχθηκε, την οποία τοπικά μέσα ενημέρωσης και αρχές απέδωσαν σε έναν Ρομ. Η αστυνομία έχει ανακοινώσει τη σύλληψη ενός 21χρονου άνδρα με ποινικό μητρώο.
Στη Σλοβενία, μια χώρα μέλος της ΕΕ με 2 εκατομμύρια κατοίκους, ζουν περίπου 15.000 Ρομά, σύμφωνα με τη Σλοβενική Ένωση Συλλόγων Κοινότητας Ρομά. Πολλοί από αυτούς διαμένουν σε περίπου 100 καταυλισμούς, από τους οποίους μόνο το ένα τρίτο διαθέτει βασικές υπηρεσίες, όπως δίκτυο ύδρευσης ή ηλεκτροδότησης.
