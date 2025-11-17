Ισημερινός: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο

Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος με λεωφορείο, που σημειώθηκε χθες Κυριακή, στονΤο λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ των πόλεων Σιμιατούγκ και Αμπάτο όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα βγήκε από επαρχιακό ορεινό δρόμο, ανετράπη και κατρακύλησε σε βουνοπλαγιά.Ο πρώτος απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος έκανε χθες λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς και 10 τραυματίες.