Η ΕΕ άνοιξε το τελευταίο κεφάλαιο διαπραγματεύσεων για το ενταξιακό της Αλβανίας - Στόχος να ολοκληρωθούν ως το 2027

Tα τελευταία εναπομείναντα κεφάλαια διαπραγματεύσεων με τηνάνοιξε ηφέρνοντας τη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων πιο κοντά στην ένταξή της στην ΕΕ έως τοΗ χώρα των Δυτικών Βαλκανίων αναμένεται να ολοκληρώσει τις ενταξιακές συνομιλίες έως το τέλος τουκαι να μπει, έτσι, στην τελική ευθεία για να γίνει μέλος της ΕΕ έως το. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ένωση έδωσε ώθηση στις διαπραγματεύσεις, χαρακτηρίζοντάς τις ως γεωπολιτική αναγκαιότητα.«Η Αλβανία είναι το καλύτερο παράδειγμα της μετασχηματιστικής δύναμης της διεύρυνσης», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διεύρυνση,, στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Αυτό δείχνει ότι όταν εκπληρώνεις τους στόχους σου, προχωράς μπροστά».Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου της Επιτροπής για τη διεύρυνση της ΕΕ, η Αλβανία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις το 2027. Μαζί με το, ηθεωρείται πλέον ως μία από τις χώρες που προηγούνται στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ.Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα εμπόδια, υποστήριξε η Επίτροπος Κος. «Τώρα είναι η στιγμή να επιταχύνουμε, ειδικά σε κρίσιμους τομείς όπως η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η καταπολέμηση της διαφθοράς», δήλωσε η Επίτροπος μετά την έβδομη διακυβερνητική διάσκεψη ΕΕ-Αλβανίας στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα.Ο πρωθυπουργός της Αλβανίαςεξήρε, στο μεταξύ, τη νέα ώθηση της ΕΕ για τη διεύρυνση, υποστηρίζοντας ότι η πρόοδος που σημειώθηκε φέτος αντανακλά μια δεκαετία προσπαθειών.«Αυτό που κερδίζουν η Αλβανία και οι Αλβανοί σε αυτή τη διαδικασία είναι κάτι που υπερβαίνει την επίσημη ένταξη», δήλωσε ο. «Κερδίζουμε μια χώρα που λειτουργεί με βάση τους θεσμούς, το κράτος δικαίου, όλα τα πρότυπα και τις αρχές που κάνουν τις χώρες της ΕΕ τόσο αξιοθαύμαστες».