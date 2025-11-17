Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Η ΕΕ άνοιξε το τελευταίο κεφάλαιο διαπραγματεύσεων για το ενταξιακό της Αλβανίας - Στόχος να ολοκληρωθούν ως το 2027
Η ΕΕ άνοιξε το τελευταίο κεφάλαιο διαπραγματεύσεων για το ενταξιακό της Αλβανίας - Στόχος να ολοκληρωθούν ως το 2027
Η χώρα των Δυτικών Βαλκανίων αναμένεται να ολοκληρώσει τις ενταξιακές συνομιλίες έως το τέλος του 2027 και να μπει, έτσι, στην τελική ευθεία για να γίνει μέλος της ΕΕ έως το 2030
Tα τελευταία εναπομείναντα κεφάλαια διαπραγματεύσεων με την Αλβανία άνοιξε η Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρνοντας τη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων πιο κοντά στην ένταξή της στην ΕΕ έως το 2030.
Η χώρα των Δυτικών Βαλκανίων αναμένεται να ολοκληρώσει τις ενταξιακές συνομιλίες έως το τέλος του 2027 και να μπει, έτσι, στην τελική ευθεία για να γίνει μέλος της ΕΕ έως το 2030. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ένωση έδωσε ώθηση στις διαπραγματεύσεις, χαρακτηρίζοντάς τις ως γεωπολιτική αναγκαιότητα.
«Η Αλβανία είναι το καλύτερο παράδειγμα της μετασχηματιστικής δύναμης της διεύρυνσης», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Αυτό δείχνει ότι όταν εκπληρώνεις τους στόχους σου, προχωράς μπροστά».
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου της Επιτροπής για τη διεύρυνση της ΕΕ, η Αλβανία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις το 2027. Μαζί με το Μαυροβούνιο, η Αλβανία θεωρείται πλέον ως μία από τις χώρες που προηγούνται στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ.
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα εμπόδια, υποστήριξε η Επίτροπος Κος. «Τώρα είναι η στιγμή να επιταχύνουμε, ειδικά σε κρίσιμους τομείς όπως η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η καταπολέμηση της διαφθοράς», δήλωσε η Επίτροπος μετά την έβδομη διακυβερνητική διάσκεψη ΕΕ-Αλβανίας στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα.
Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα εξήρε, στο μεταξύ, τη νέα ώθηση της ΕΕ για τη διεύρυνση, υποστηρίζοντας ότι η πρόοδος που σημειώθηκε φέτος αντανακλά μια δεκαετία προσπαθειών.
«Αυτό που κερδίζουν η Αλβανία και οι Αλβανοί σε αυτή τη διαδικασία είναι κάτι που υπερβαίνει την επίσημη ένταξη», δήλωσε ο Ράμα. «Κερδίζουμε μια χώρα που λειτουργεί με βάση τους θεσμούς, το κράτος δικαίου, όλα τα πρότυπα και τις αρχές που κάνουν τις χώρες της ΕΕ τόσο αξιοθαύμαστες».
Ειδήσεις σήμερα:
Μία σύλληψη και 19 προσαγωγές ενόψει της πορείας του Πολυτεχνείου - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, κλειστοί σταθμοί του Μετρό
Ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα πέντε επαγγέλματα που κάνουν οι... άπιστοι
Μακρόν και Ζελένσκι υπέγραψαν για την προμήθεια περίπου 100 Rafale στην Ουκρανία
Η χώρα των Δυτικών Βαλκανίων αναμένεται να ολοκληρώσει τις ενταξιακές συνομιλίες έως το τέλος του 2027 και να μπει, έτσι, στην τελική ευθεία για να γίνει μέλος της ΕΕ έως το 2030. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ένωση έδωσε ώθηση στις διαπραγματεύσεις, χαρακτηρίζοντάς τις ως γεωπολιτική αναγκαιότητα.
«Η Αλβανία είναι το καλύτερο παράδειγμα της μετασχηματιστικής δύναμης της διεύρυνσης», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Αυτό δείχνει ότι όταν εκπληρώνεις τους στόχους σου, προχωράς μπροστά».
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου της Επιτροπής για τη διεύρυνση της ΕΕ, η Αλβανία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις το 2027. Μαζί με το Μαυροβούνιο, η Αλβανία θεωρείται πλέον ως μία από τις χώρες που προηγούνται στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ.
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα εμπόδια, υποστήριξε η Επίτροπος Κος. «Τώρα είναι η στιγμή να επιταχύνουμε, ειδικά σε κρίσιμους τομείς όπως η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η καταπολέμηση της διαφθοράς», δήλωσε η Επίτροπος μετά την έβδομη διακυβερνητική διάσκεψη ΕΕ-Αλβανίας στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα.
Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα εξήρε, στο μεταξύ, τη νέα ώθηση της ΕΕ για τη διεύρυνση, υποστηρίζοντας ότι η πρόοδος που σημειώθηκε φέτος αντανακλά μια δεκαετία προσπαθειών.
«Αυτό που κερδίζουν η Αλβανία και οι Αλβανοί σε αυτή τη διαδικασία είναι κάτι που υπερβαίνει την επίσημη ένταξη», δήλωσε ο Ράμα. «Κερδίζουμε μια χώρα που λειτουργεί με βάση τους θεσμούς, το κράτος δικαίου, όλα τα πρότυπα και τις αρχές που κάνουν τις χώρες της ΕΕ τόσο αξιοθαύμαστες».
Ειδήσεις σήμερα:
Μία σύλληψη και 19 προσαγωγές ενόψει της πορείας του Πολυτεχνείου - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, κλειστοί σταθμοί του Μετρό
Ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα πέντε επαγγέλματα που κάνουν οι... άπιστοι
Μακρόν και Ζελένσκι υπέγραψαν για την προμήθεια περίπου 100 Rafale στην Ουκρανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα