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Βίντεο: Πανικός σε παραλία της Ισπανίας, πέρασαν τόνο για καρχαρία και έτρεχαν να ξεφύγουν
Βίντεο: Πανικός σε παραλία της Ισπανίας, πέρασαν τόνο για καρχαρία και έτρεχαν να ξεφύγουν
Το τεράστιο ψάρι αποδείχθηκε ότι ήταν ένας γιγάντιος τόνος βάρους 294 κιλών ο οποίος προσπαθούσε να επιστρέψει στα ανοιχτά
Πανικός επικράτησε σε παραλία της Ισπανίας όταν λουόμενοι μπέρδεψαν τόνο με καρχαρία και έτρεχαν να ξεφύγουν.
Πλάνα που τραβήχτηκαν στην παραλία Άνκον της Μαρμπέγια, έδειχναν το τεράστιο ψάρι να σπαρταράει στην ακτή. Από μακριά, το ψάρι έμοιαζε με καρχαρία. Ένας λουόμενος φαίνεται να προσπαθεί να το ξεπεράσει κολυμπώντας, πανικοβλημένος. Άλλοι φαίνονται να τρέχουν προς το μέρος του, ελπίζοντας να το δουν από κοντά.
Το τεράστιο ψάρι αποδείχθηκε ότι ήταν ένας γιγάντιος τόνος βάρους 294 κιλών ο οποίος προσπαθούσε να επιστρέψει στα ανοιχτά ενώ λουόμενοι συγκεντρώθηκαν γύρω του, σύμφωνα με την Daily Mail. Ο τόνος αιμορραγούσε και πιστεύεται ότι τραυματίστηκε.
Μόλις διαπίστωσαν πως δεν ήταν καρχαρίας, οι λουόμενοι με καρέκλες και ξαπλώστρες επιχείρησαν να τον μετακινήσουν προς τα ανοιχτά.
Πλάνα που τραβήχτηκαν στην παραλία Άνκον της Μαρμπέγια, έδειχναν το τεράστιο ψάρι να σπαρταράει στην ακτή. Από μακριά, το ψάρι έμοιαζε με καρχαρία. Ένας λουόμενος φαίνεται να προσπαθεί να το ξεπεράσει κολυμπώντας, πανικοβλημένος. Άλλοι φαίνονται να τρέχουν προς το μέρος του, ελπίζοντας να το δουν από κοντά.
Το τεράστιο ψάρι αποδείχθηκε ότι ήταν ένας γιγάντιος τόνος βάρους 294 κιλών ο οποίος προσπαθούσε να επιστρέψει στα ανοιχτά ενώ λουόμενοι συγκεντρώθηκαν γύρω του, σύμφωνα με την Daily Mail. Ο τόνος αιμορραγούσε και πιστεύεται ότι τραυματίστηκε.
Μόλις διαπίστωσαν πως δεν ήταν καρχαρίας, οι λουόμενοι με καρέκλες και ξαπλώστρες επιχείρησαν να τον μετακινήσουν προς τα ανοιχτά.
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