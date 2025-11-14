Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
«Η Άνοιξη της Ζωής»: Ισόβια σε 33χρονο κατά συρροή βιαστή που νάρκωνε τα θύματά του με αυτοσχέδιο κοκτέιλ
Σε ισόβια καταδικάστηκε ένας 33χρονος κινεζικής καταγωγής από δικαστήριο του Λονδίνου για τους βιασμούς τουλάχιστον 7 γυναικών.
Σύμφωνα με την Daily Mail, o Σάο Ζου βίαζε τα θύματά του αφού τα νάρκωνε, δίνοντάς τους να πιουν ένα κοκτέιλ που, ενώ τους έλεγε ότι περιείχε αλκοόλ και ένα είδος «κινεζικού φαρμάκου», στην πραγματικότητα ήταν «πειραγμένο» με ισχυρά χάπια, που τα αναισθητοποιούσε. Μάλιστα, το ονόμαζε «Η Άνοιξη της Ζωής».
Οι βιασμοί, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, έγιναν στο διαμέρισμά που διατηρούσε ο 33χρονος σε γνωστή συνοικία του Λονδίνου, όπου και συνήθιζε να διοργανώνει συναντήσεις που σκοπό είχαν να βοηθήσουν κυρίως νεοφερμένες στη Βρετανία από την Κίνα γυναίκες να δικτυωθούν επαγγελματικά κάνοντας γνωριμίες με επιχειρηματίες, στις οποίες ο αριθμός των καλεσμένων δεν ξεπερνούσε ποτέ τα 20 άτομα.
Όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, ο Ζου είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των γυναικών που έβαζε στο στόχαστρό του, καθώς εκείνες τον έβλεπαν σαν «αδελφό τους». Με τη μέθοδο αυτή, κατάφερνε να μην παίρνει αρνητικές απαντήσεις στις προσκλήσεις του.
Ο δράστης αφού έδινε στα θύματά του να πιουν το συγκεκριμένο ποτό, τις έπαιρνε μετά στο υπνοδωμάτιό του σε λιπόθυμη κατάσταση όπου και τις βίαζε.
Οι ειδεχθείς πράξεις του αποκαλύφθηκαν όταν ένα από τα θύματά του βρήκε το κουράγιο να απευθυνθεί στις Αρχές και να καταγγείλει πως σε ένα από το πάρτι του δράστη τον περασμένο Ιούνιο, έχασε τις αισθήσεις της και ξύπνησε στο κρεβάτι του έχοντας βιαστεί, όπως ισχυρίστηκε.
Οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο σπίτι του ήρθαν αντιμέτωποι με πρωτοφανή ευρήματα, αφού ανακάλυψαν ότι ο 33χρονος είχε παγιδεύσει το μπάνιο και το δωμάτιό του με κάμερες, τοποθετώντάς τις ακόμα και σε συσκευασίες ειδών γυναικείας προσωπικής υγιεινής.
Παράλληλα, βρήκαν βίντεο από τους βιασμούς γυναικών, καθώς και εκατοντάδες φωτογραφίες από γυναίκες που χρησιμοποιούσαν την κυλιόμενη σκάλα του μετρό στον σταθμό του London Bridge, μιας και συνήθιζε να τραβάει φωτογραφίες κάτω από τις φούστες γυναικών ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών.
Ερευνώντας τον υπολογιστή του Ζου, οι άνδρες της Αστυνομίας βρήκαν ότι συνήθιζε να βλέπει πορνό της κατηγορίας «Βιασμοί», ενώ στο κινητό του τηλέφωνο είχε κάνει συλλογές από βίντεο με τις πράξεις του.
Φόβοι για περισσότερα θύματα
Η εισαγγελέας, απευθυνόμενη στον 33χρονο, του είπε ότι πρόδωσε με τον χειρότερο τρόπο την εμπιστοσύνη που του έδειξαν τα θύματά του, με τον χειρότερο δυνατό τρόπο και πρόσθεσε ότι δίπλα του καμία γυναίκα δεν θα έπρεπε να αισθάνεται ασφαλής.
Ο επικεφαλής των αστυνομικών ερευνών, κατέθεσε ότι ο Ζου είναι ένας από τους χειρότερους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων όλων των εποχών, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων του είναι κατά πολύ μεγαλύτερος, αφού προς το παρόν δεν έχουν προσέλθει στις Αρχές άλλα θύματά του για να καταγγείλουν αντίστοιχα περιστατικά.
Από την πλευρά του, ο δικαστής τον αποκάλεσε «πολύ επικίνδυνο άνθρωπο», ενώ στην απόφαση αναφέρεται ότι για να ζητήσει χάρη, ο δράστης θα πρέπει να έχει εκτίσει τουλάχιστον 14 χρόνια στη φυλακή.
Μάλιστα, ο Ζου όταν συνελήφθη βρισκόταν σε σχέση, ενώ οι Αρχές πιστεύουν ότι οι δράση του στη Βρετανία ξεκίνησε το 2021, αν και υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι είχε ανάλογη εγκληματική δραστηριότητα και πίσω στην Κίνα.
Ένα από τα θύματά του, κατέθεσε στο δικαστήριο τα εξής: «Δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνω ο ίδιος άνθρωπος. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να ξεχάσω τι μου έκανε αυτός ο άντρας και πώς έκλεψε τον άνθρωπο που ήμουν. Κάθε μέρα είναι ένας αγώνας τώρα. Νιώθω ότι δεν μπορώ ποτέ να επιστρέψω σε αυτό που ήμουν».
