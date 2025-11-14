«Η Άνοιξη της Ζωής»: Ισόβια σε 33χρονο κατά συρροή βιαστή που νάρκωνε τα θύματά του με αυτοσχέδιο κοκτέιλ

Ερευνώντας τον υπολογιστή του Ζου, οι άνδρες της Αστυνομίας βρήκαν ότι συνήθιζε να βλέπει πορνό της κατηγορίας «Βιασμοί», ενώ στο κινητό του τηλέφωνο είχε κάνει συλλογές από βίντεο με τις πράξεις του.Η εισαγγελέας, απευθυνόμενη στον 33χρονο, του είπε ότι πρόδωσε με τον χειρότερο τρόπο την εμπιστοσύνη που του έδειξαν τα θύματά του, με τον χειρότερο δυνατό τρόπο και πρόσθεσε ότι δίπλα του καμία γυναίκα δεν θα έπρεπε να αισθάνεται ασφαλής.Ο επικεφαλής των αστυνομικών ερευνών, κατέθεσε ότι ο Ζου είναι ένας από τους χειρότερους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων όλων των εποχών, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων του είναι κατά πολύ μεγαλύτερος, αφού προς το παρόν δεν έχουν προσέλθει στις Αρχές άλλα θύματά του για να καταγγείλουν αντίστοιχα περιστατικά.Από την πλευρά του, ο δικαστής τον αποκάλεσε «πολύ επικίνδυνο άνθρωπο», ενώ στην απόφαση αναφέρεται ότι για να ζητήσει χάρη, ο δράστης θα πρέπει να έχει εκτίσει τουλάχιστον 14 χρόνια στη φυλακή.Μάλιστα, ο Ζου όταν συνελήφθη βρισκόταν σε σχέση, ενώ οι Αρχές πιστεύουν ότι οι δράση του στη Βρετανία ξεκίνησε το 2021, αν και υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι είχε ανάλογη εγκληματική δραστηριότητα και πίσω στην Κίνα.Ένα από τα θύματά του, κατέθεσε στο δικαστήριο τα εξής: «Δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνω ο ίδιος άνθρωπος. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να ξεχάσω τι μου έκανε αυτός ο άντρας και πώς έκλεψε τον άνθρωπο που ήμουν. Κάθε μέρα είναι ένας αγώνας τώρα. Νιώθω ότι δεν μπορώ ποτέ να επιστρέψω σε αυτό που ήμουν».