Η Boeing θα καταβάλει πάνω από 28 εκατ. δολάρια στον χήρο ενός θύματος του δυστυχήματος της Ethiopian Airlines

Παράλληλα πολλές προσφυγές έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ μετά το αεροπορικό δυστύχημα της Lion Air, από τις οποίες μόνο μία παραμένει ανοικτή.Η Boeing έχει διευκρινίσει ότι έχει καταβάλει «αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια» στους δικαιούχους.Παράλληλα, η Boeing και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε στις 23 Μαΐου και προβλέπει την καταβολή 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την εταιρεία, εκ των οποίων 444,5 εκατ. δολάρια θα διατεθούν σε ένα ταμείο αποζημιώσεων για τις οικογένειες των θυμάτων.