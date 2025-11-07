Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Γερμανία: Ο ένας στους δύο πολίτες νιώθει ανασφαλής σε δημόσιους χώρους – Σημαντικότερο πρόβλημα η μετανάστευση
Τι δείχνει δημοσκόπηση του ARD – Δεύτερο κόμμα παραμένει το AfD
Στην κορυφή των προβλημάτων της γερμανικής κοινωνίας παραμένει η μετανάστευση, όπως έδειξε δημοσκόπηση, που ανέδειξε την ανασφάλεια των πολιτών. Οι Γερμανοί επίσης απορρίπτουν σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνησή τους.
Σύμφωνα με το νέο «DeutschlandTrend» του Ινστιτούτου Infratest-dimap για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, σε ερώτηση σχετικά με το αίσθημα ασφάλειας σε δημόσιους χώρους το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αισθάνεται ασφάλεια, ενώ το αντίθετο εκφράζει το 48%. Στο ίδιο ερώτημα τον Ιούλιο του 2024 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 56% και 40%, ενώ τον Ιανουάριο του 2017 ήταν 75% και 23%. Ιδιαίτερα απαισιόδοξοι εμφανίζονται επίσης οι Γερμανοί για το μέλλον και ιδιαίτερα για αυτό των παιδιών τους. Ερωτώμενοι σχετικά με το πόσο ασφαλείς νιώθουν για την κατοικία τους, απαντούν θετικά σε ποσοστό 80% (-11 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2015), για τη θέση εργασίας τους κατά 79% (-8), για το βιοτικό τους επίπεδο κατά 66% (-15), για την οικονομική ασφάλειά τους στην τρίτη ηλικία σε ποσοστό 48% (-14) και για το μέλλον των παιδιών τους σε ποσοστό μόλις 27% (-24).
Στο ερώτημα σχετικά με το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες, το 32% προτάσσει τη μετανάστευση (-1), το 28% την οικονομία (+7) , το 18% την κοινωνική αδικία/φτώχεια/πρόνοια (+2), το 14% την κλιματική αλλαγή (+2), το 10% τη σύνταξη και την ασφάλεια στην τρίτη ηλικία (-1) και το 9% τις ένοπλες συγκρούσεις (-6).
Το 58% των ερωτηθέντων δηλώνει επίσης ανασφάλεια για την εξωτερική πολιτική κατάσταση της Γερμανίας, το 69% για την οικονομική θέση της χώρας στον κόσμο και το 72% για την κοινωνική σταθερότητα στο εσωτερικό.
Σε πολύ χαμηλό επίπεδο παραμένει όμως και η ικανοποίηση των πολιτών από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, με μόλις το 1% να δηλώνει «πολύ ικανοποιημένο» και το 21% «ικανοποιημένο». Αντιθέτως, λιγότερο και καθόλου ικανοποιημένοι δηλώνουν οι ερωτηθέντες σε ποσοστό συνολικά 76% . Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) διατηρεί το προβάδισμα με 27% (+1), ακολουθεί η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 26% και χωρίς μεταβολή στα ποσοστά της, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, με 14% για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), 12% για τους Πράσινους και 10% για την Αριστερά. Στο 3% παραμένουν η Συμμαχία «Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) και οι Φιλελεύθεροι (FDP).
