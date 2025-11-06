Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Το Ισραήλ βομβαρδίζει στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο - Προειδοποίησε τους κατοίκους να απομακρυνθούν
Το Ισραήλ βομβαρδίζει στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο - Προειδοποίησε τους κατοίκους να απομακρυνθούν
Η Χεζμπολάχ διακήρυξε το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί κατά του Ισραήλ
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα ότι ξεκίνησε να βομβαρδίζει στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, λίγα λεπτά έπειτα από προειδοποίηση που εξέδωσε σε κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους σε τρία χωριά.
«Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο», ανακοίνωσε ο στρατός.
Το σιιτικό λιβανικό κίνημα, που υποστηρίζεται από το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι απορρίπτει οποιεσδήποτε «οποιαδήποτε πολιτική διαπραγμάτευση» με την ισραηλινή πλευρά. Η Χεζμπολάχ διακήρυξε το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί κατά του Ισραήλ.
Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε λίγο νωρίτερα προειδοποίηση σε κατοίκους τριών χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους, προειδοποιώντας ότι θα βομβαρδίσει στρατιωτικές «υποδομές» της Χεζμπολάχ στην περιοχή.
«Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο», ανακοίνωσε ο στρατός.
Το σιιτικό λιβανικό κίνημα, που υποστηρίζεται από το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι απορρίπτει οποιεσδήποτε «οποιαδήποτε πολιτική διαπραγμάτευση» με την ισραηλινή πλευρά. Η Χεζμπολάχ διακήρυξε το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί κατά του Ισραήλ.
Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε λίγο νωρίτερα προειδοποίηση σε κατοίκους τριών χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους, προειδοποιώντας ότι θα βομβαρδίσει στρατιωτικές «υποδομές» της Χεζμπολάχ στην περιοχή.
Ειδήσεις σήμερα:
Απίστευτος καβγάς Χρήστου Γιαννούλη-Πέτρου Παππά: Είσαι σαλτιμπάγκος - Εσείς παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα να σας πάρει στο κόμμα
Αναβρασμός στη Γαλλία για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ - Μετά το μπλόκο στη Shein, ζητά κυρώσεις από την ΕΕ
Τα μυστικά του Οικόπεδου 2 στο Ιόνιο - Η σημασία της συμφωνίας ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για φυσικό αέριο
Απίστευτος καβγάς Χρήστου Γιαννούλη-Πέτρου Παππά: Είσαι σαλτιμπάγκος - Εσείς παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα να σας πάρει στο κόμμα
Αναβρασμός στη Γαλλία για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ - Μετά το μπλόκο στη Shein, ζητά κυρώσεις από την ΕΕ
Τα μυστικά του Οικόπεδου 2 στο Ιόνιο - Η σημασία της συμφωνίας ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για φυσικό αέριο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα