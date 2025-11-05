Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Ο Τραμπ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο τριμερούς συμφωνίας ΗΠΑ-Ρωσίας-Κίνας για αποπυρηνικοποίηση
Είμαστε η Νο1 πυρηνική δύναμη, κάτι που απεχθάνομαι να παραδεχτώ γιατί είναι τρομερό είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να εργάζεται μαζί με τη Ρωσία και την Κίνα επί ενός σχεδίου αποπυρηνικοποίησης, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.
Κατά την ομιλία του σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Μαϊάμι, ο Τραμπ είπε μεταξύ άλλων: «επανεξετάσαμε τα πυρηνικά μας, είμαστε η Νο1 πυρηνική δύναμη, κάτι που απεχθάνομαι να παραδεχτώ γιατί είναι τρομερό». Συνέχισε λέγοντας ότι «η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα τρίτη με διαφορά, αλλά θα μας φτάσουν μέσα στα επόμενα τέσσερα ή πέντε χρόνια».
«Ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας. Θα δούμε εάν θα έχει αποτέλεσμα», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
PRESIDENT TRUMP: “We’re the number one nuclear power, which I hate to admit because it’s so horrible... Russia is second. China is a distant third, but they will catch us within four or five years... And we’re maybe working on a plan to denuclearize the three of us.” pic.twitter.com/TI9pY286NH— Fox News (@FoxNews) November 5, 2025
