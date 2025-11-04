Έλον Μασκ προς Νεοϋορκέζους: Ψηφίστε τον Κουόμο και όχι τον «Μουμντούνι ή όποιο είναι το όνομά του»
Η Νέα Υόρκη εκλέγει σήμερα τον νέο δήμαρχό της, με τις δημοσκοπήσεις να εμφανίζουν φαβορί τον Ζόραν Μαμντάνι, έναν 34χρονο μουσουλμάνο ινδικής καταγωγής
Η Νέα Υόρκη εκλέγει σήμερα τον νέο δήμαρχό της, με τις δημοσκοπήσεις να εμφανίζουν φαβορί τον Ζόραν Μαμντάνι, έναν 34χρονο μουσουλμάνο ινδικής καταγωγής που προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος και δηλώνει ένθερμος αντίπαλος των πολιτικών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την προτίμησή του στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και χθες Δευτέρα το βράδυ κάλεσε και πάλι τους Νεοϋορκέζους να ψηφίσουν τον βασικό αντίπαλο του Μαμντάνι, τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, ο οποίος είχε εκλεγεί με τους Δημοκρατικούς.
«Είτε σας αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, στ’ αλήθεια δεν έχετε επιλογή. Πρέπει να τον ψηφίσετε και να ελπίσετε πως θα κάνει φανταστική δουλειά. Είναι ικανός, ο Μαμντάνι όχι», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.
Ο πρώην στενός σύμβουλος του Τραμπ, Έλον Μασκ, κάλεσε από τη μεριά του τους πολίτες της Νέας Υόρκης να ψηφίσουν τον Κουόμο και όχι τον «Μουμντούνι ή όποιο είναι το όνομά του». Στην ανάρτησή του στο X, ο ιδρυτής της Tesla υπενθυμίζει ότι μια ψήφος στον Ρεπουμπλικανό Κέρτις Σίλουα θα μετρήσει υπέρ του Μαμντάνι, ένα σύνθημα που επαναλαμβάνουν τις τελευταίες μέρες πολλοί Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι.
Ακόμα και εντός του κόμματός του ο Μαμντάνι δεν χαίρει ομόφωνης υποστήριξης. Αρκετές προσωπικότητες, ιδίως ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Νεοϋορκέζος Τσακ Σούμερ, δεν τον υποστηρίζουν δημόσια και όσοι το έχουν κάνει είναι επιφυλακτικοί.
Ο τρίτος υποψήφιος, ο Ρεπουμπλικάνος Κέρτις Σίλουα, αρνήθηκε πεισματικά να αποσυρθεί υπέρ του Κουόμο, του οποίου οι θέσεις υπέρ των επιχειρηματιών και στο ζήτημα της ασφάλειας είναι κοντά στις δικές του. Οι προτάσεις του Μαμντάνι (δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία και φοίτηση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, έλεγχοι στις τιμές των ενοικίων) τον τοποθετούν πιο κοντά στους Σοσιαλδημοκράτες.
BREAKING 🚨 Donald Trump JUST ENDED Zohran Mamdani in a single post and calls for everyone to vote for Andrew Cuomo, there is no choice— MAGA Voice (@MAGAVoice) November 3, 2025
DO NOT VOTE FOR COMMUNIST MAMDANI
SAVE NEW YORK CITY pic.twitter.com/y9nlMwJxgr
Remember to vote tomorrow in New York!— Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2025
Bear in mind that a vote for Curtis is really a vote for Mumdumi or whatever his name is.
VOTE CUOMO!
