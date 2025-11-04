Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Το Περού αποφάσισε να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Μεξικό, όπως ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών στη Λίμα, επικαλούμενο την απόφαση των μεξικανικών αρχών να ξεκινήσουν τη διαδικασία χορήγησης ασύλου στην Περουβιανή πρώην πρωθυπουργό Μπέτσι Τσάβες.
Ο υπουργός Εξωτερικών Ούγο ντε Σέλα είπε σε δημοσιογράφους ότι το Μεξικό διέπραξε «εχθρική ενέργεια» ξεκινώντας διαδικασίας χορήγησης ασύλου στην Μπέτσι Τσάβες, η οποία είχε διατελέσει πρωθυπουργός του Περού για λιγότερο από δύο εβδομάδες (από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2022), επί προεδρίας Πέδρο Καστίγιο.
Ο Καστίγιο καθαιρέθηκε και συνελήφθη στα τέλη του 2022, αφότου επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο. Έκτοτε παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του για απόπειρα πραξικοπήματος.
