Το Περού αποφάσισε να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Μεξικό
Αφορμή στάθηκε η απόφαση των μεξικανικών αρχών να ξεκινήσουν τη διαδικασία χορήγησης ασύλου στην Περουβιανή πρώην πρωθυπουργό Μπέτσι Τσάβες

Το Περού αποφάσισε να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Μεξικό, όπως ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών στη Λίμα, επικαλούμενο την απόφαση των μεξικανικών αρχών να ξεκινήσουν τη διαδικασία χορήγησης ασύλου στην Περουβιανή πρώην πρωθυπουργό Μπέτσι Τσάβες.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ούγο ντε Σέλα είπε σε δημοσιογράφους ότι το Μεξικό διέπραξε «εχθρική ενέργεια» ξεκινώντας διαδικασίας χορήγησης ασύλου στην Μπέτσι Τσάβες, η οποία είχε διατελέσει πρωθυπουργός του Περού για λιγότερο από δύο εβδομάδες (από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2022), επί προεδρίας Πέδρο Καστίγιο.

Ο Καστίγιο καθαιρέθηκε και συνελήφθη στα τέλη του 2022, αφότου επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο. Έκτοτε παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του για απόπειρα πραξικοπήματος.



