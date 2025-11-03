Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Επιστρέφει η θανατική ποινή για τρομοκράτες στο Ισραήλ, έπειτα από πρωτοβουλία του ακροδεξιού υπουργού Μπεν Γκβιρ
Την Παρασκευή, ο Γκβιρ είχε ζητήσει την επαναφορά της θανατικής ποινής, με ένα βίντεο όπου εικονιζόταν ο ίδιος, όρθιος μπροστά σε Παλαιστίνιους κρατουμένους, ξαπλωμένους μπρούμυτα, με τα χέρια δεμένα στην πλάτη
Η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας της Κνεσέτ υπερψήφισε σήμερα Δευτέρα το νομοσχέδιο, με το οποίο επαναφέρεται η θανατική ποινή για τους δράστες «τρομοκρατικών» επιθέσεων, μια πρόταση που υποστηρίχθηκε από τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ.
Ειδικότερα, η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του ποινικού κώδικα και η πρόταση θα κατατεθεί τώρα στην ολομέλεια του κοινοβουλίου, όπου θα πρέπει να υπερψηφιστεί τρεις φορές προκειμένου να καταστεί νόμος του κράτους.
Σύμφωνα με τον Ισραηλινό μεσολαβητή για τους ομήρους, Γκαλ Χιρς, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στηρίζει και αυτός την πρωτοβουλία.
Σε υπόμνημα όπου εξηγείται η απόφαση της Επιτροπής, αναφέρεται ότι «ο στόχος της είναι να ξεριζωθεί η τρομοκρατία από τη ρίζα της και να δημιουργηθεί μια ισχυρή αποτροπή». Το κείμενο διευκρινίζει ότι «ένας τρομοκράτης που κρίνεται ένοχος για δολοφονία, υποκινούμενη από τον ρατσισμό ή το μίσος, θα καταδικάζεται υποχρεωτικά σε θάνατο», προσθέτοντας ότι η ποινή αυτή είναι «μη προαιρετική».
Το νομοσχέδιο υποβλήθηκε από μια βουλευτή του κόμματος του Μπεν Γκβιρ, την Ότζμα Γεχούντιτ.
Ο υπουργός έχει απειλήσει ότι θα σταματήσει να ψηφίζει τις προτάσεις του κυβερνητικού συνασπισμού εάν το νομοσχέδιο δεν κατατεθεί προς ψήφιση από το κοινοβούλιο μέχρι τις 9 Νοεμβρίου. «Κάθε τρομοκράτης που ετοιμάζεται να διαπράξει φόνο θα πρέπει να ξέρει ότι η τιμωρία θα είναι μία: η θανατική ποινή» ανέφερε σήμερα σε μια ανακοίνωσή του.
Footage released on his personal Telegram channel, Israel's far-right National Security Minister Itamar Ben Gvir says Palestinians held in Israeli prisons should face the death penalty. pic.twitter.com/jI4K9vVwzW— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 31, 2025
