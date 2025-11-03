Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Μεντβέντεφ: Όσα περισσότερα ξοδεύει η Δύση για την Ουκρανία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιστροφή εδαφών στη Ρωσία
Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε ότι όσα περισσότερα χρήματα ξοδεύει η Δύση για την υποστήριξη της Ουκρανίας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιστροφή εδαφών στη Ρωσία και η τραγική κατάληξη του καθεστώτος του Κιέβου.
«Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή μιας νέας, ουδέτερης και ευημερούσας Ουκρανίας. Αλλά δεν ήταν γραφτό» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μεντβέντεφ, προχωρώντας σε σύγκριση με την περίπτωση του Αφγανιστάν, όπου οι ΗΠΑ ξόδεψαν 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια για να περάσουν την εξουσία από τους Ταλιμπάν στους Ταλιμπάν κατά την περίοδο 2001-2021.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι η μοίρα της Ουκρανίας με τη δυτική βοήθεια θα είναι παρόμοια με αυτή του Αφγανιστάν. «Η επιστροφή των Ρώσων πολιτών και της ρωσικής εξουσίας στις παραδοσιακές ρωσικές περιοχές είναι αναπόφευκτη», κατέληξε.
