Χαμενεΐ: Αδύνατη η συνεργασία Ιράν - ΗΠΑ, όσο η Ουάσινγκτον στηρίζει το Ισραήλ και διατηρεί βάσεις
Ιράν ΗΠΑ Ισραήλ Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Ντόναλντ Τραμπ

Χαμενεΐ: Αδύνατη η συνεργασία Ιράν - ΗΠΑ, όσο η Ουάσινγκτον στηρίζει το Ισραήλ και διατηρεί βάσεις

Τα σχόλια του Χαμενεΐ έρχονται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αυξήσει την πίεση στο Ιράν

Χαμενεΐ: Αδύνατη η συνεργασία Ιράν - ΗΠΑ, όσο η Ουάσινγκτον στηρίζει το Ισραήλ και διατηρεί βάσεις
Η συνεργασία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι δυνατή όσο η Ουάσιγκτον συνεχίζει να υποστηρίζει το Ισραήλ, να διατηρεί στρατιωτικές βάσεις και να παρεμβαίνει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τα σχόλια του Χαμενεΐ έρχονται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αυξήσει την πίεση στο Ιράν.

«Οι Αμερικανοί λένε μερικές φορές ότι θα ήθελαν να συνεργαστούν με το Ιράν. Η συνεργασία με το Ιράν δεν είναι δυνατή όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν το καταραμένο σιωνιστικό καθεστώς, να διατηρούν στρατιωτικές βάσεις και να παρεμβαίνουν στην περιοχή», δήλωσε ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν, όταν η Τεχεράνη, από την πλευρά της, εκφράσει τη συγκεκριμένη επιθυμία, λέγοντας: «Το χέρι της φιλίας και της συνεργασίας (με το Ιράν) είναι ανοιχτό».

