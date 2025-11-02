Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
H ακροδεξιά AfD σταθερά πρώτο κόμμα στη Γερμανία - Νέα δημοσκόπηση ρίχνει τον Μερτς στη δεύτερη θέση
Πρώτη δύναμη η Εναλλακτική για τη Γερμανία, δεύτερη η Ένωση υπό τον Μερτς - Στο επίκεντρο Μεκλεμβούργο-Πομερανία
O πονοκέφαλος των δημοσκοπήσεων συνεχίζεται στους κόλπους της Χριστιανικής Ένωσης και των συγκυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία. Η νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild δίνει πρώτο κόμμα εκ νέου την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, με ποσοστό 26%.
Η Χριστιανική Ένωση (CDU/ CSU) ακολουθεί δεύτερη με 25%, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) κινούνται στο 15%. Αριστερά (Die Linke)και Πράσινοι (Die Grünen) καταγράφουν 11% ενώ Φιλελεύθεροι (FDP) και Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) κινούνται κάτω από το εκλογικό όριο του 5%, που απαιτείται για την είσοδο ενός κόμματος στη γερμανική βουλή.
Το 64% των ψηφοφόρων των Χριστιανοδημοκρατών βρίσκουν πάντως σωστή τη στάση του Φρίντριχ Μερτς περί αποκλεισμού μιας συνεργασίας με την Ακροδεξιά, κάτι που τον δικαιώνει σε μια δύσκολη περίοδο, όπου ο ίδιος βρίσκεται στο επίκεντρο αρνητικής κριτικής μετά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του για το μεταναστευτικό αλλά και τις γυναίκες (δηλώσεις περί «αστικού τοπίου», όπως και το περίφημο πλέον «ρωτήστε τις κόρες σας»).
Στόχος του κόμματος στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία είναι να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία. Όπως έχει δηλώσει ο εκπρόσωπος του κόμματος στο κρατίδιο, Λάιφ-Έρικ Χολμ: «Θέλουμε να κυβερνήσουμε. Αν οι υπόλοιποι είναι τόσο ανόητοι και δεν θελήσουν να συγκυβερνήσουν μαζί μας, τότε θα το κάνουμε μόνοι μας».
Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με το δίκτυο NDR, η Εναλλακτική για τη Γερμανία έχει καταφέρει να διπλασιάσει τα μέλη της στο κρατίδιο μέσα σε δύο χρόνια.
48% υπέρ του «Δημοκρατικού Τείχους»Ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας της Χριστιανικής Ένωσης ή των Σοσιαλδημοκρατών με την Εναλλακτική για τη Γερμανία, το 48% των πολιτών εμφανίζεται, βάσει της δημοσκόπησης, αρνητικό. Από την άλλη πλευρά, το 38% θεωρεί λάθος το λεγόμενο «Δημοκρατικό Τείχος» απέναντι στην Εναλλακτική για τη Γερμανία.
Στο 40% η ΑfD στο Μεκλεμβούργο-ΠομερανίαΤην ίδια ώρα σε κρατιδιακό επίπεδο η Εναλλακτική για τη Γερμανία συνεχίζει να σημειώνει σημαντικές δημοσκοπικές επιτυχίες. Στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία οι δημοσκοπήσεις της δίνουν ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 40%, έναν χρόνο από τις κρατιδιακές εκλογές.
