Ομοσπονδιακός δικαστής διατάσσει την κυβέρνηση Τραμπ να καταβάλει τα πλήρη επιδόματα σίτισης

Το παρατεταμένο shutdown όμως έχει θέσει σε κίνδυνο τα επιδόματα αυτά. Το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας δηλώνει ότι δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για να καταβάλλει το επίδομα στα 42 εκατομμύρια Αμερικανούς που το δικαιούνται, καθώς το κόστος του ανέρχεται στα 8,5 με 9 δισεκ. δολάρια τον μήνα. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι δεν έχει τη δικαιοδοσία να καταβάλει το επίδομα μέχρις ότου το Κογκρέσο εγκρίνει τον προϋπολογισμό και αρθεί η δημοσιονομική παράλυση.