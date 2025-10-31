ΗΠΑ και Ινδία υπέγραψαν δεκαετές πλαίσιο αμυντικής συμφωνίας
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ινδία

ΗΠΑ και Ινδία υπέγραψαν δεκαετές πλαίσιο αμυντικής συμφωνίας

Το πλαίσιο αυτό έχει χαρακτήρα ακρογωνιαίου λίθου για την περιφερειακή ασφάλεια, σημειώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ

ΗΠΑ και Ινδία υπέγραψαν δεκαετές πλαίσιο αμυντικής συμφωνίας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Οι ΗΠΑ και η Ινδία υπέγραψαν ένα δεκαετές πλαίσιο αμυντικής συμφωνίας, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Το πλαίσιο αυτό έχει χαρακτήρα ακρογωνιαίου λίθου για την περιφερειακή ασφάλεια και την αποτροπή ενδυναμώνοντας τον συντονισμό, την εκατέρωθεν διαχείριση πληροφοριών, αλλά και την τεχνολογική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε ο Χέγκσεθ σε μία ανάρτησή του στην πλατφορμα Χ, μετά από μία συνάντηση που είχε με τον Ινδό ομόλογό του Ράτζναθ Σινγκ.








1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης