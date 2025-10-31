Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
ΗΠΑ και Ινδία υπέγραψαν δεκαετές πλαίσιο αμυντικής συμφωνίας
Το πλαίσιο αυτό έχει χαρακτήρα ακρογωνιαίου λίθου για την περιφερειακή ασφάλεια, σημειώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ
Οι ΗΠΑ και η Ινδία υπέγραψαν ένα δεκαετές πλαίσιο αμυντικής συμφωνίας, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
Το πλαίσιο αυτό έχει χαρακτήρα ακρογωνιαίου λίθου για την περιφερειακή ασφάλεια και την αποτροπή ενδυναμώνοντας τον συντονισμό, την εκατέρωθεν διαχείριση πληροφοριών, αλλά και την τεχνολογική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε ο Χέγκσεθ σε μία ανάρτησή του στην πλατφορμα Χ, μετά από μία συνάντηση που είχε με τον Ινδό ομόλογό του Ράτζναθ Σινγκ.
I just met with @rajnathsingh to sign a 10-year U.S.-India Defense Framework.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 31, 2025
This advances our defense partnership, a cornerstone for regional stability and deterrence.
We're enhancing our coordination, info sharing, and tech cooperation. Our defense ties have never been… pic.twitter.com/hPmkZdMDv2
