Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Τραγωδία στην Ιερουσαλήμ: 15χρονο αγόρι έπεσε από πολυώροφο κτίριο και σκοτώθηκε - Δείτε βίντεο
Τραγωδία στην Ιερουσαλήμ: 15χρονο αγόρι έπεσε από πολυώροφο κτίριο και σκοτώθηκε - Δείτε βίντεο
Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο έφηβος έπεσε από ένα εργοτάξιο, στο οποίο βρισκόταν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης
Ένα 15χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10), όταν έπεσε από πολυώροφο κτίριο κατά τη διάρκεια της μεγάλης εκδήλωσης «Million Man Prayer Rally» στην Ιερουσαλήμ.
Όταν το παραϊατρικό προσωπικό από τις οργανώσεις United Hatzalah και Magen David Adom έφτασε στο σημείο, βρήκε τον έφηβο αναίσθητο, χωρίς σφυγμό και με σοβαρά τραύματα σε πολλαπλά σημεία. Παρά την άμεση ιατρική περίθαλψη, τα τραύματά του αποδείχθηκαν πολύ σοβαρά και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.
Όταν το παραϊατρικό προσωπικό από τις οργανώσεις United Hatzalah και Magen David Adom έφτασε στο σημείο, βρήκε τον έφηβο αναίσθητο, χωρίς σφυγμό και με σοβαρά τραύματα σε πολλαπλά σημεία. Παρά την άμεση ιατρική περίθαλψη, τα τραύματά του αποδείχθηκαν πολύ σοβαρά και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.
Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο έφηβος έπεσε από ένα εργοτάξιο, στο οποίο βρισκόταν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.
A 15-year-old boy fell from a high-rise near the central bus station and was pronounced dead at Jerusalem Haredi protest. pic.twitter.com/oWES10Pd3W— Clash Report (@clashreport) October 30, 2025
Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.
‼️ BREAKING - Tragic: A 15-year-old boy has fallen from a high rise building under construction at the massive protest in Jerusalem.— Jewish Breaking News (@JBreakingNews) October 30, 2025
He has been pronounced dead by emergency medical services. pic.twitter.com/UefwDkCDU1
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα