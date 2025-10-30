Τραγωδία στην Ιερουσαλήμ: 15χρονο αγόρι έπεσε από πολυώροφο κτίριο και σκοτώθηκε - Δείτε βίντεο
Τραγωδία στην Ιερουσαλήμ: 15χρονο αγόρι έπεσε από πολυώροφο κτίριο και σκοτώθηκε - Δείτε βίντεο

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο έφηβος έπεσε από ένα εργοτάξιο, στο οποίο βρισκόταν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης

Τραγωδία στην Ιερουσαλήμ: 15χρονο αγόρι έπεσε από πολυώροφο κτίριο και σκοτώθηκε - Δείτε βίντεο
Ένα 15χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10), όταν έπεσε από πολυώροφο κτίριο κατά τη διάρκεια της μεγάλης εκδήλωσης «Million Man Prayer Rally» στην Ιερουσαλήμ.

Όταν το παραϊατρικό προσωπικό από τις οργανώσεις United Hatzalah και Magen David Adom έφτασε στο σημείο, βρήκε τον έφηβο αναίσθητο, χωρίς σφυγμό και με σοβαρά τραύματα σε πολλαπλά σημεία. Παρά την άμεση ιατρική περίθαλψη, τα τραύματά του αποδείχθηκαν πολύ σοβαρά και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο έφηβος έπεσε από ένα εργοτάξιο, στο οποίο βρισκόταν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

