Τουλάχιστον 16 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο στη Βολιβία

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα το λεωφορείο να πέσει στον γκρεμό 300 μέτρων