Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταγγέλλει την «υβριδική επίθεση» στη Λιθουανία από τη Λευκορωσία
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταγγέλλει την «υβριδική επίθεση» στη Λιθουανία από τη Λευκορωσία
Οι συνεχείς εισβολές μπαλονιών διακινητών τσιγάρων και ηλίου στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας οδήγησαν σήμερα στο προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων του Βίλνιους και του Κάουνας
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς τη Λιθουανία απέναντι στις συνεχείς εισβολές μπαλονιών διακινητών τσιγάρων και ηλίου στον εναέριο χώρο της, οι οποίες οδήγησαν σήμερα στο προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων του Βίλνιους και του Κάουνας.
Η Λιθουανία έλαβε την υποστήριξη αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, όπως και της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία μίλησε για "υβριδική απειλή".
"Αυτή είναι αποσταθεροποίηση, είναι πρόκληση. Την αποκαλούμε με το όνομά της: υβριδική απειλή. Δεν θα την ανεχθούμε", έγραψε στην πλατφόρμα Χ.
Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε σήμερα ότι η χώρα της θα αρχίσει να καταρρίπτει τα μπαλόνια των διακινητών που διασχίζουν τα σύνορα από τη Λευκορωσία, τα οποία έχουν προκαλέσει κατ΄επανάληψη προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία σε αυτή τη χώρα της Βαλτικής. Πρόσθεσε ότι θεωρεί την αδράνεια του Μινσκ να μην σταματά την εκτόξευση των μπαλονιών ως ένδειξη της εμπλοκής των αρχών.
Ειδήσεις σήμερα:
Συμφωνία Τουρκίας - Βρετανίας για την προμήθεια 20 Eurofighter - Στα 10,74 δισ. δολάρια η αξία του deal
Gmail: Διέρρευσαν πάνω από 180 εκατ. κωδικοί - Πώς θα μάθετε εάν έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σας
Τραγωδία στο Αζερμπαϊτζάν: Νύφη αυτοκτόνησε επειδή της έκαναν bullying τα πεθερικά για το «προκλητικό» νυφικό - «Είχε ακάλυπτους ώμους»
Η Λιθουανία έλαβε την υποστήριξη αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, όπως και της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία μίλησε για "υβριδική απειλή".
"Αυτή είναι αποσταθεροποίηση, είναι πρόκληση. Την αποκαλούμε με το όνομά της: υβριδική απειλή. Δεν θα την ανεχθούμε", έγραψε στην πλατφόρμα Χ.
Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε σήμερα ότι η χώρα της θα αρχίσει να καταρρίπτει τα μπαλόνια των διακινητών που διασχίζουν τα σύνορα από τη Λευκορωσία, τα οποία έχουν προκαλέσει κατ΄επανάληψη προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία σε αυτή τη χώρα της Βαλτικής. Πρόσθεσε ότι θεωρεί την αδράνεια του Μινσκ να μην σταματά την εκτόξευση των μπαλονιών ως ένδειξη της εμπλοκής των αρχών.
Ειδήσεις σήμερα:
Συμφωνία Τουρκίας - Βρετανίας για την προμήθεια 20 Eurofighter - Στα 10,74 δισ. δολάρια η αξία του deal
Gmail: Διέρρευσαν πάνω από 180 εκατ. κωδικοί - Πώς θα μάθετε εάν έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σας
Τραγωδία στο Αζερμπαϊτζάν: Νύφη αυτοκτόνησε επειδή της έκαναν bullying τα πεθερικά για το «προκλητικό» νυφικό - «Είχε ακάλυπτους ώμους»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα