Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταγγέλλει την «υβριδική επίθεση» στη Λιθουανία από τη Λευκορωσία
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Λιθουανία Λευκορωσία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταγγέλλει την «υβριδική επίθεση» στη Λιθουανία από τη Λευκορωσία

Οι συνεχείς εισβολές μπαλονιών διακινητών τσιγάρων και ηλίου στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας οδήγησαν σήμερα στο προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων του Βίλνιους και του Κάουνας

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταγγέλλει την «υβριδική επίθεση» στη Λιθουανία από τη Λευκορωσία
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς τη Λιθουανία απέναντι στις συνεχείς εισβολές μπαλονιών διακινητών τσιγάρων και ηλίου στον εναέριο χώρο της, οι οποίες οδήγησαν σήμερα στο προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων του Βίλνιους και του Κάουνας.

Η Λιθουανία έλαβε την υποστήριξη αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, όπως και της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία μίλησε για "υβριδική απειλή".

"Αυτή είναι αποσταθεροποίηση, είναι πρόκληση. Την αποκαλούμε με το όνομά της: υβριδική απειλή. Δεν θα την ανεχθούμε", έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε δήλωσε σήμερα ότι η χώρα της θα αρχίσει να καταρρίπτει τα μπαλόνια των διακινητών που διασχίζουν τα σύνορα από τη Λευκορωσία, τα οποία έχουν προκαλέσει κατ΄επανάληψη προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία σε αυτή τη χώρα της Βαλτικής. Πρόσθεσε ότι θεωρεί την αδράνεια του Μινσκ να μην σταματά την εκτόξευση των μπαλονιών ως ένδειξη της εμπλοκής των αρχών.

