Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταγγέλλει την «υβριδική επίθεση» στη Λιθουανία από τη Λευκορωσία

Οι συνεχείς εισβολές μπαλονιών διακινητών τσιγάρων και ηλίου στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας οδήγησαν σήμερα στο προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων του Βίλνιους και του Κάουνας