Ο πρωθυπουργός του Καναδά δηλώνει έτοιμος να συζητήσει με τον Τραμπ για τους δασμούς - «Δεν θέλω να τον δω για καιρό» απάντησε ο Αμερικανός
Ο πρωθυπουργός του Καναδά δηλώνει έτοιμος να συζητήσει με τον Τραμπ για τους δασμούς - «Δεν θέλω να τον δω για καιρό» απάντησε ο Αμερικανός
Ο Μαρκ Κάρνει δήλωσε ότι δεν είχε καμία επαφή με τον Τραμπ στην Κουάλα Λουμπούρ, όπου βρέθηκαν και οι δύο
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μάρκ Κάρνεϊ δηλώνει έτοιμος να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ αφού ο Aμερικανός πρόεδρος αύξησε κατά 10% τους δασμούς επί των καναδικών προϊόντων οργισμένος από διαφημιστικό σποτ που παρουσίαζε αποσπάσματα ομιλίας του προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν που προειδοποιούσε για τις αρνητικές συνέπειες των υψηλών δασμών επί τις αμερικανικής οικονομίας.
«Είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων (...) όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι έτοιμες γι' αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο καναδός πρωθυπουργός στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της ASEAN στην Μαλαισία.
Ωστόσο, μια τέτοια προοπτική φαίνεται απίθανη προς το παρόν. Ο Kαναδός πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν είχε καμία επαφή με τον Τραμπ στην Κουάλα Λουμπούρ, όπου βρέθηκαν και οι δύο σήμερα. Και ο Aμερικανός πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο συνάντησής τους κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού την Τετάρτη στη Νότια Κορέα.
«Δεν θέλω να τον συναντήσω. Δεν θέλω να τον συναντήσω για πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει διαρρήξει τις εμπορικές σχέσεις με τον Καναδά, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι προσθέτει ένα επιπλέον 10% στους δασμούς επί των καναδικών προϊόντων εξοργισμένος από το σποτ της διαφημιστικής καμπάνιας της επαρχίας του Οντάριο με τα αποσπάσματα της ομιλίας Ρέιγκαν που καταδίκαζαν την πολιτική της επιβολής υψηλών δασμών και μεταδόθηκε με την ευκαιρία του πρώτου ματς των τελικών του βορειοαμερικανικού πρωταθλήματος μπέιζμπολ.
Μπροστά στην οργή του Τραμπ, η επαρχία του Οντάριο ανακοίνωσε ότι αποσύρει το σποτ ώστε να γίνει δυνατή η επανάληψη των διαπραγματεύσεων, αλλά όχι πριν μεταδοθεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια του δεύτερου ματς του πρωταθλήματος.
