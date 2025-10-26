Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μπαλονιών που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας
Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μπαλονιών που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας
Η Λιθουανία λέει ότι τα μπαλόνια χρησιμοποιούνται για λαθρεμπόριο τσιγάρων από τη Λευκορωσία
Η Λιθουανία έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους απόψε, αφού εντοπίστηκαν διάφορα αντικείμενα, πιθανότατα μπαλόνια φουσκωμένα με ήλιο, εντός του εναέριου χώρου της, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.
Αυτό είναι το τέταρτο επεισόδιο αυτού του είδους που σημειώνεται την τελευταία εβδομάδα. Τις προηγούμενες φορές η κυβέρνηση ανέφερε ότι τα αντικείμενα ήταν μετεωρολογικά μπαλόνια που προέρχονταν από τη Λευκορωσία και χρησιμοποιούνται στη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.
