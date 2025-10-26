Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα έτοιμο να ξαναρχίσει τις διανομές βοήθειας

Τον Αύγουστο, ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ καλούσαν να διαλυθεί αμέσως το GHF, καταγγέλλοντας πως ο τρόπος που δρούσε έδειχνε τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπιστική βοήθεια μετατρεπόταν «σε αντικείμενο εκμετάλλευσης» για «στρατιωτικούς και γεωπολιτικούς σκοπούς». Ενώ τον Ιούνιο, δεκαπέντε οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόνιζαν πως το Ίδρυμα θα μπορούσε να κατηγορηθεί για συνέργεια σε «εγκλήματα πολέμου».