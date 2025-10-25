Χαμένες ζωές σε αναμονή: Παιδιά στη Γάζα πεθαίνουν πριν προλάβουν να πάνε για θεραπεία

«Είναι αφόρητο για έναν γιατρό να γνωρίζει τι χρειάζεται ένας ασθενής και να μη διαθέτει τα μέσα για να το κάνει. Κάθε μέρα χάνουμε ζωές λόγω έλλειψης εξοπλισμού», λέει ο διευθυντής του νοσοκομείου Νάσερ