Η καθυστέρηση στην επιστροφή σορών απειλεί την εκεχειρία - Οι ΗΠΑ συγκρατούν το Ισραήλ να μην επιτεθεί στη Χαμάς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταβάλουν προσπάθειες - και μέχρι στιγμής το έχουν καταφέρει - προκειμένου το Ισραήλ να μην επιτεθεί στηή στη, καθώς η οργάνωση καθυστερεί να επιστρέψει τις σορούς των ομήρων, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυοΤο ρεπορτάζ, επικαλούμενο εμπλεκόμενες πηγές, αναφέρει ότι το Ισραήλ εμφανίζεται ολοένα και πιο απογοητευμένο, καθώς από την Τρίτη ηδεν έχει παραδώσει καμία σορό, παρότι τοθεωρεί ότι διαθέτει τη δυνατότητα να το πράξει.Αρχικές πληροφορίες ότι η οργάνωση θα παρέδιδε επιπλέον σορούς την Πέμπτη αποδείχθηκαν ανακριβείς· ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπήρχε ελπίδα ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί σήμερα.Οι πηγές ανέφεραν ακόμη ότι οι συνεχείς επισκέψεις ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων στο Ισραήλ αποτελούν ένδειξη προς την Ιερουσαλήμ να μην προχωρήσει σε ενέργειες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι θέτουν σε κίνδυνο την εκεχειρία.Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πιέσεις στους διαμεσολαβητές, την Αίγυπτο και το Κατάρ, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η Χαμάς θα τηρήσει την υποχρέωσή της να επιστρέψει όλους τους ομήρους.Το βράδυ της Τρίτης, η Χαμάς παρέδωσε μέσω του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ δύο φέρετρα με τις σορούς των κατοίκων του κιμπούτςτου 85χρονουκαι του 38χρονου Ταμίρ Αντάρ.Η επιστροφή των λειψάνων των Ζαλμανόβιτς και Αντάρ μείωσε τον αριθμό των σορών των νεκρών που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από 15 σε 13. Στην αρχή της εκεχειρίας, στις 10 Οκτωβρίου, οι σοροί 28 νεκρών ομήρων βρίσκονταν ακόμη εντός της Γάζας.Η Χαμάς είχε δεσμευθεί να τις επιστρέψει εντός 72 ωρών από τη μερική αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, αλλά αργότερα υποστήριξε ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες εντοπισμού ορισμένων σορών και ότι απαιτούνταν βαρέα μηχανήματα για την ανάκτησή τους.