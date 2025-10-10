Ισραήλ: Αντιδρούν οι οικογένειες θυμάτων τρομοκρατίας στην αποφυλάκιση καταδικασμένων Παλαιστινίων

Στην απελευθέρωση 250 καταδικασμένων Παλαιστίνιων για τρομοκρατία θα προχωρήσει το Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στην οποία έφτασε με τη Χαμάς. Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό ο σύμβουλος του, στους συγκεκριμένους τρομοκράτες θα απαγορευτεί μόνιμα η είσοδος στο Ισραήλ και στα εδάφη της Ιουδαίας και της Σαμάρειας.Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Παρασκευής, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ξεκίνησε να ενημερώνει τις οικογένειες των θυμάτων για την αποφυλάκιση των τρομοκρατών που εμπλέκονται στη δολοφονία των αγαπημένων τους προσώπων.Η είδηση για την απελευθέρωση των Παλαιστινίων αυτών, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες υπέβαλαν αίτηση στοκατά της συμφωνίας, ζητώντας να εκδώσει μια υπό όρους εντολή για την αποφυλάκιση των κρατουμένων «ή εναλλακτικά να ενημερώσει εκ των προτέρων τις οικογένειες των θυμάτων, να δημοσιεύσει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους αποφυλακισμένους και να ελέγξει ότι ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει κρατούμενους που το κράτος δεν έχει το δικαίωμα να αποφυλακίσει σύμφωνα με το νόμο».Η ίδια αίτηση ισχυριζόταν ότι το κράτος παραβίασε την υποχρέωσή του, καθώς δεν ενημέρωσε εκ των προτέρων τις οικογένειες για την αποφυλάκιση των κρατουμένων που εμπλέκονταν στη δολοφονία των αγαπημένων τους προσώπων. «Το αίμα των παιδιών μας έχει γίνει διαπραγματεύσιμο χαρτί. Είναι σαφές σε όλους ότι απαγορεύεται η απελευθέρωση των τρομοκρατών της Nukhba (ειδική ένοπλη ομάδα της Χαμάς), αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα με την απελευθέρωση τρομοκρατών που δολοφόνησαν τους αγαπημένους μας; Το αίμα τους είναι φθηνότερο;» αναφέρουν.Αυτή είναι η πρώτη αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο από τη στιγμή που η κυβέρνηση ενέκρινε τη συμφωνία χθες το βράδυ.