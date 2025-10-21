Η εκεχειρία είναι ανθεκτική, λέει ο Βανς και επαναλαμβάνει την απειλή Τραμπ για «εξάλειψη» της Χαμάς αν δεν συμμορφωθεί
ΚΟΣΜΟΣ
Τζέι Ντι Βανς Γάζα Εκεχειρία στη Γάζα Χαμάς Ισραήλ

Η εκεχειρία είναι ανθεκτική, λέει ο Βανς και επαναλαμβάνει την απειλή Τραμπ για «εξάλειψη» της Χαμάς αν δεν συμμορφωθεί

Τόνισε ότι το σχέδιο ειρήνης χρειάζεται χρόνο για να λειτουργήσει, και υποστήριξε πως δεν μπορεί να υλοποιηθεί «σε μία εβδομάδα»

Η εκεχειρία είναι ανθεκτική, λέει ο Βανς και επαναλαμβάνει την απειλή Τραμπ για «εξάλειψη» της Χαμάς αν δεν συμμορφωθεί
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σε συνέντευξη Τύπου στο Ισραήλ, χαρακτήρισε τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση και τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός «υπερασπιζόταν τον εαυτό του» καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Παράλληλα, δήλωσε ότι υπάρχει «πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει» και ότι θα απαιτηθεί χρόνος για την ολοκλήρωση των προσπαθειών, ευχαριστώντας παράλληλα την ισραηλινή κυβέρνηση για τη συνεργασία της.

Στη συνέχεια επιτέθηκε στα αμερικανικά και δυτικά μέσα ενημέρωσης, αναφέροντας ότι υπάρχει μια «παράξενη στάση» και «σχεδόν επιθυμία για αποτυχία» όσον αφορά την κάλυψη των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα κατά την εκεχειρία. Δήλωσε ότι όλοι έχουν ρόλο να παίξουν στη διαδικασία, αλλά επεσήμανε πως οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν τίποτα στο Ισραήλ όσον αφορά την παρουσία ξένων στρατευμάτων.

Αναγνώρισε ότι θα υπάρξουν στιγμές που η κατάσταση μπορεί να φαίνεται «δυσμενής», αλλά δήλωσε πως «τώρα αισθάνομαι πολύ αισιόδοξος», χωρίς όμως να μπορεί να επιβεβαιώσει με σιγουριά την επιτυχία των προσπαθειών. Τόνισε την πεποίθησή του πως το σχέδιο είναι «ανθεκτικό» και θα επιβιώσει, επαναλαμβάνοντας την άποψη του πρώην προέδρου Τραμπ ότι, εάν η Χαμάς δεν συνεργαστεί, θα «εξαλειφθεί».

Ο Βανς σημείωσε ότι το σχέδιο ειρήνης χρειάζεται χρόνο για να λειτουργήσει, και υποστήριξε πως δεν μπορεί να υλοποιηθεί «σε μία εβδομάδα». Επίσης, ανέφερε ότι πολλές χώρες του Κόλπου επιθυμούν «κανονικοποιημένες σχέσεις» με το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι αν το σχέδιο πετύχει, «θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις ειρήνης σε όλη την περιοχή».

