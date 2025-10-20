Κάναμε μια συμφωνία με τη Χαμάς, αν δεν συμπεριφέρονται καλά θα τους εξαλείψουμε, λέει ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Χαμάς Γάζα

Κάναμε μια συμφωνία με τη Χαμάς, αν δεν συμπεριφέρονται καλά θα τους εξαλείψουμε, λέει ο Τραμπ

Θα επιλυθεί γρήγορα το θέμα, γιατί παραβιάζουν τη συμφωνία, δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος

Κάναμε μια συμφωνία με τη Χαμάς, αν δεν συμπεριφέρονται καλά θα τους εξαλείψουμε, λέει ο Τραμπ
13 ΣΧΟΛΙΑ
Η Χαμάς οφείλει να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, σε διαφορετική περίπτωση θα υποστεί βαρύτατες συνέπειες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα από τον Λευκό Οίκο, όπου υποδέχτηκε τον Αυστραλό πρωθυπουργό Τόνι Αλμπανέζε, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε αρχικά ότι «έχουμε ένα θέμα με τη Χαμάς. Αυτό θα επιλυθεί γρήγορα, επειδή παραβιάζουν τη συμφωνία».

Πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πώς οφειλόταν για την κατάσταση η ηγεσία της οργάνωσης.

«Κάποια εξέγερση μεταξύ τους και σκότωσαν μερικούς ανθρώπους», επισήμανε πριν προχωρήσει σε απειλές: «Κάναμε μια συμφωνία με τη Χαμάς, θα συμπεριφέρονται καλά, θα είναι ευγενικοί. Αν δεν το κάνουν, θα τους εξαλείψουμε. Θα εξαλειφθούν και το ξέρουν αυτό».

Είπε ακόμη ότι η Χαμάς «είναι μια βίαιη ομάδα, όπως πιθανώς έχετε παρατηρήσει τα τελευταία 100 χρόνια».

«Έκαναν πράγματα που δεν έπρεπε να κάνουν, και αν συνεχίσουν να τα κάνουν, θα επέμβουμε και θα τα διορθώσουμε. Αυτό θα συμβεί πολύ γρήγορα και με αρκετά βίαιο τρόπο», επισήμανε ακόμη.

Ειδήσεις σήμερα:

Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE

Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης