Κάναμε μια συμφωνία με τη Χαμάς, αν δεν συμπεριφέρονται καλά θα τους εξαλείψουμε, λέει ο Τραμπ
Κάναμε μια συμφωνία με τη Χαμάς, αν δεν συμπεριφέρονται καλά θα τους εξαλείψουμε, λέει ο Τραμπ
Θα επιλυθεί γρήγορα το θέμα, γιατί παραβιάζουν τη συμφωνία, δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος
Η Χαμάς οφείλει να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, σε διαφορετική περίπτωση θα υποστεί βαρύτατες συνέπειες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα από τον Λευκό Οίκο, όπου υποδέχτηκε τον Αυστραλό πρωθυπουργό Τόνι Αλμπανέζε, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε αρχικά ότι «έχουμε ένα θέμα με τη Χαμάς. Αυτό θα επιλυθεί γρήγορα, επειδή παραβιάζουν τη συμφωνία».
Πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πώς οφειλόταν για την κατάσταση η ηγεσία της οργάνωσης.
«Κάποια εξέγερση μεταξύ τους και σκότωσαν μερικούς ανθρώπους», επισήμανε πριν προχωρήσει σε απειλές: «Κάναμε μια συμφωνία με τη Χαμάς, θα συμπεριφέρονται καλά, θα είναι ευγενικοί. Αν δεν το κάνουν, θα τους εξαλείψουμε. Θα εξαλειφθούν και το ξέρουν αυτό».
Είπε ακόμη ότι η Χαμάς «είναι μια βίαιη ομάδα, όπως πιθανώς έχετε παρατηρήσει τα τελευταία 100 χρόνια».
«Έκαναν πράγματα που δεν έπρεπε να κάνουν, και αν συνεχίσουν να τα κάνουν, θα επέμβουμε και θα τα διορθώσουμε. Αυτό θα συμβεί πολύ γρήγορα και με αρκετά βίαιο τρόπο», επισήμανε ακόμη.
Trump:— Clash Report (@clashreport) October 20, 2025
We made a deal with Hamas — they're going to behave, be nice.
If they're not, we're going to eradicate them. They'll be eradicated, and they know that.
I don't believe it was leadership. Some rebellion among themselves — and they killed some people. pic.twitter.com/ZDqbbaubiY
