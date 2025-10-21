Κουνούπια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην Ισλανδία - Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη αλλάζει τα δεδομένα
Ισλανδία Κλιματική Αλλαγή Κουνούπια

Tα πρώτα κουνούπια που καταγράφηκαν ποτέ στη χώρα δείχνουν πώς η κλιματική κρίση μεταμορφώνει ακόμα και τα πιο παγωμένα οικοσυστήματα του πλανήτη

Για πρώτη φορά στην ιστορία, εντοπίστηκαν κουνούπια στην Ισλανδία — ένα γεγονός που οι επιστήμονες συνδέουν άμεσα με την ταχεία υπερθέρμανση του πλανήτη. Μέχρι πρόσφατα, η χώρα ήταν μαζί με την Ανταρκτική οι μοναδικές περιοχές του κόσμου χωρίς πληθυσμό κουνουπιών.

Η Ισλανδία θερμαίνεται με ρυθμό τετραπλάσιο σε σχέση με τον μέσο όρο του βόρειου ημισφαιρίου, καθιστώντας πλέον το ψυχρό περιβάλλον της πιο φιλόξενο για είδη που στο παρελθόν δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Η αύξηση της θερμοκρασίας έχει ήδη οδηγήσει σε τήξη παγετώνων και στην εμφάνιση ψαριών θερμότερων περιοχών, όπως το σκουμπρί, στα ισλανδικά νερά.

Όπως αναφέρει ο Guardian, τα πρώτα κουνούπια που εντοπίστηκαν ανήκουν στο είδος Culiseta annulata, γνωστό για την ανθεκτικότητά του στο ψύχος. Ο εντομολόγος Ματθίας Άλφρεντσον, από το Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, επιβεβαίωσε την ταυτότητα των εντόμων που στάλθηκαν από πολίτη. «Βρέθηκαν τρία δείγματα, δύο θηλυκά και ένα αρσενικό, στην περιοχή Κινταφέλ, στο Κιός», ανέφερε, εξηγώντας ότι συλλέχθηκαν με ειδικές παγίδες που χρησιμοποιούνται συνήθως για την προσέλκυση σκώρων.

Το Culiseta annulata μπορεί να επιβιώσει στους ισλανδικούς χειμώνες, βρίσκοντας καταφύγιο σε υπόγεια και αποθήκες. Ο ερασιτέχνης φυσιοδίφης Μπγιορν Χιάλτασον, ο οποίος εντόπισε πρώτος τα έντομα, περιέγραψε πως «ένα απόγευμα του Οκτωβρίου είδα μια ασυνήθιστη μύγα πάνω στην ταινία παγίδευσης και αμέσως κατάλαβα τι συνέβαινε».

Η εμφάνιση κουνουπιών στην Ισλανδία αποτελεί ακόμη ένα σύμπτωμα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης. Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, είδη που άλλοτε περιορίζονταν στις τροπικές ζώνες εξαπλώνονται βορειότερα. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, έχουν ήδη εντοπιστεί φέτος αυγά του αιγυπτιακού κουνουπιού (Aedes aegypti) και άτομα του ασιατικού τίγρη (Aedes albopictus).

