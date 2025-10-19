Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ζελένσκι: Ο Πούτιν δεν είναι ισχυρότερος από τη Χαμάς
Ζελένσκι: Ο Πούτιν δεν είναι ισχυρότερος από τη Χαμάς
Ο Ουκρανός πρόεδρος μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC ζήτησε από τον Τραμπ να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Ρώσο ομόλογό του
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, διαβεβαιώνοντάς τον ότι ο ρώσος πρόεδρος «δεν είναι ισχυρότερος από τη Χαμάς», σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC.
«Για τον λόγο αυτόν χρειάζεται πίεση» κατά της Μόσχας, δηλώνει στη συνέντευξη που δόθηκε τον Παρασκευή.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να βάλει τέλος όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο στους πολέμους στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας, αποστολές που αποδείχθηκαν δυσκολότερες από όσο ήλπιζε.
Αφού απέσπασε με πανηγυρισμούς μία συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία ετέθη σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου και πλέον κρέμεται σε μία κλωστή, ο Τραμπ έβαλε ως στόχο να κάνει το ίδιο στην Ουκρανία.
Την Παρασκευή υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πίεσε για κατάπαυση των εχθροπραξιών κωφεύοντας στα αιτήματά του για ενισχυμένη στρατιωτική υποστήριξη.
Παράλληλα, επανέλαβε τον διάλογο με τον Πούτιν και οι δύο τους συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη. Μία συνάντηση στην οποία, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι στο NBC, θέλει να συμμετάσχει: «Είμαι έτοιμος, είπα στον πρόεδρο: "είμαι έτοιμος" ».
«Ηθελε να μάθει την άποψή μου», είπε διαβεβαιώνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «θα τη συζητήσει με τον Πούτιν».
«Η άποψή μου είναι ότι αν θέλουμε πραγματικά μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, έχουμε ανάγκη από δύο πλευρές».
«Για τον λόγο αυτόν χρειάζεται πίεση» κατά της Μόσχας, δηλώνει στη συνέντευξη που δόθηκε τον Παρασκευή.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να βάλει τέλος όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο στους πολέμους στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας, αποστολές που αποδείχθηκαν δυσκολότερες από όσο ήλπιζε.
Αφού απέσπασε με πανηγυρισμούς μία συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία ετέθη σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου και πλέον κρέμεται σε μία κλωστή, ο Τραμπ έβαλε ως στόχο να κάνει το ίδιο στην Ουκρανία.
Την Παρασκευή υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πίεσε για κατάπαυση των εχθροπραξιών κωφεύοντας στα αιτήματά του για ενισχυμένη στρατιωτική υποστήριξη.
Παράλληλα, επανέλαβε τον διάλογο με τον Πούτιν και οι δύο τους συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη. Μία συνάντηση στην οποία, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι στο NBC, θέλει να συμμετάσχει: «Είμαι έτοιμος, είπα στον πρόεδρο: "είμαι έτοιμος" ».
«Ηθελε να μάθει την άποψή μου», είπε διαβεβαιώνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «θα τη συζητήσει με τον Πούτιν».
«Η άποψή μου είναι ότι αν θέλουμε πραγματικά μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, έχουμε ανάγκη από δύο πλευρές».
Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά
Φιντάν: Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6 - Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι άλυτο, μπορούμε να τα βρούμε
Φιρμάνι του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ Α’ «μίλησε» μετά από 170 χρόνια - Τι λέει για τη διπλωματική ιστορία του 19ου αιώνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα