Γερμανία: Επικαιροποιημένος οδηγός προστασίας για έκτακτες ανάγκες - Περιλαμβάνει εκρήξεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης

τηςεξέδωσε επικαιροποιημένες οδηγίες για τους πολίτες, για την περίπτωση κατάστασης κρίσης ή έκτακτης ανάγκης, διακοπής ρεύματος καιΣτον νέο οδηγό τηςπροσθέτει στις ήδη υπάρχουσες οδηγίες την περίπτωση έκρηξης και την αναγνώριση εκστρατείας παραπληροφόρησης. Οι πολίτες καλούνται μεταξύ άλλων να συγκεντρώσουν απόθεμα τροφίμων καιγια, υπολογίζονταςανά άτομο, με το 0,5 λίτρο να προορίζεται για μαγείρεμα. Στο πακέτο έκτακτης ανάγκης πρέπει ακόμη να φυλάσσονται σημαντικά φάρμακα και είδη περιποίησης τραυμάτων. Στην περίπτωση εκτεταμένωνείτε λόγωείτε λόγω καταιγίδας ή δολιοφθοράς, τα τηλεφωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο ενδέχεται να μην λειτουργούν, οπότε είναι χρήσιμο, σύμφωνα με τις οδηγίες, σημαντικοί αριθμοί τηλεφώνου, χάρτες και οδηγίες πρόσβασης π.χ. στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή νοσοκομείο, να είναι τυπωμένα σε χαρτί. Συνιστάται επίσης να υπάρχουνγια τη φόρτιση ηλεκτρικών συσκευών, αλλά καιτο οποίο θα λειτουργεί είτε με μπαταρία είτε με μανιβέλα.Στον επικαιροποιημένο οδηγό περιλαμβάνονται επίσης οδηγίες για την περίπτωση, κατά την οποία οι πολίτες θα πρέπει να αναζητήσουν εσωτερικούς χώρους με όσο το δυνατόν λιγότερους εξωτερικούς τοίχους και πόρτες και χωρίς παράθυρα. Τα υπόγεια υποδεικνύονται ως ασφαλέστερα, ενώ αντενδείκνυνται οι σοφίτες.Οι πολίτες θα πρέπει ακόμη να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την προσπάθεια παραπληροφόρησής τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ησυνιστά να εξετάζουν οι πολίτες την πηγή των ειδήσεων, το εάν π.χ. o δημιουργός χρησιμοποιεί πραγματικό όνομα ή αν η διεύθυνση του ιστότοπου είναι γνωστή και αξιόπιστη.Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικώνεπισήμανε ταυτόχρονα ότι το Σύμφωνο Πολιτικής Προστασίας διαθέτειέως τογια τον εκσυγχρονισμό των δομών πολιτικής προστασίας σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων, εγκαταστάσεων, εκπαίδευσης και εξοπλισμού. Τόνισε ωστόσο ότι και οι πολίτες έχουν καθήκον να λαμβάνουν μέτρα προστασίας. «Η προφύλαξη αφορά κάθε άτομο στο σπίτι. Η σωστή προετοιμασία σώζει ζωές», δήλωσε ο κ.Στις ήδη υπάρχουσες οδηγίες τηςπεριλαμβάνονται εκτενείς πληροφορίες σχετικά με το ποια επίσημα έγγραφα πρέπει κανείς να φυλάσσει στο πρωτότυπο και για ποια αρκεί αντίγραφο, τι πρέπει να περιέχει το σακίδιο έκτακτης ανάγκης, τα απαραίτητα είδη (π.χ. αδιάβροχου) ρουχισμού, ακόμη και η πρόβλεψη για πορτοφόλι λαιμού ή κάψουλας SOS για παιδιά, με τα απαραίτητα στοιχεία της ταυτότητάς τους.