Ιστορική στιγμή στο Βατικανό: Ο βασιλιάς Κάρολος θα προσευχηθεί μαζί με τον Πάπα
Θα συμμετάσχουν σε ειδική οικουμενική λειτουργία στην Καπέλα Σιξτίνα, αφιερωμένη στην ενίσχυση της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων χριστιανικών εκκλησιών
Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό την επόμενη εβδομάδα, όπου ο Βρετανός μονάρχης θα γίνει ο πρώτος που θα προσευχηθεί δημόσια μαζί με τον Πάπα, πέντε αιώνες μετά τη Μεταρρύθμιση.
Η κοινή προσευχή του Καρόλου και του Πάπα Λέοντα θα αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στις σχέσεις μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Αγγλίας, της οποίας ο βασιλιάς είναι Ανώτατος Κυβερνήτης. Σύμφωνα με το Sky News, θα συμμετάσχουν σε ειδική οικουμενική λειτουργία στην Καπέλα Σιξτίνα, αφιερωμένη στην ενίσχυση της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων χριστιανικών εκκλησιών.
Η απόφαση να προσευχηθούν μαζί σηματοδοτεί την πρώτη φορά, από τη Μεταρρύθμιση πριν από 500 χρόνια, που ένας Άγγλος μονάρχης και ο Πάπας συμμετέχουν σε κοινή στιγμή περισυλλογής.
Σε μια ακόμη ιστορική χειρονομία, ο βασιλιάς Κάρολος θα ανακηρυχθεί «Βασιλικός Αδελφός» της Βασιλικής του Αγίου Παύλου έξω από τα Τείχη. Σύμφωνα με το Βατικανό, ο Πάπας αποφάσισε να απονείμει τον τιμητικό αυτό τίτλο «σε αναγνώριση της πνευματικής αδελφοσύνης» του μονάρχη. Για την περίσταση έχει δημιουργηθεί ειδικό κάθισμα, διακοσμημένο με το βασιλικό οικόσημο, το οποίο ο Κάρολος θα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της τελετής. Μετά το πέρας της, το κάθισμα θα παραμείνει στο ιερό της Βασιλικής, προορισμένο για μελλοντική χρήση από τον ίδιο και τους διαδόχους του.
Η Βασιλική του Αγίου Παύλου εκτός των Τειχών έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία για το βρετανικό στέμμα, καθώς μέχρι τη Μεταρρύθμιση διατηρούσε στενούς δεσμούς με τους Άγγλους βασιλείς. Σήμερα αποτελεί χώρο αφιερωμένο στη συμφιλίωση και τον οικουμενισμό, προάγοντας τη συνεργασία μεταξύ των χριστιανικών δογμάτων.
