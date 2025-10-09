Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Δώστε μας Tomahawk και εμείς θα προτείνουμε τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης, λέει ο Ζελένσκι
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε προ ημερών ότι «κατά κάποιον τρόπο» είχε λάβει απόφαση σχετικά με το αν θα στείλει τους προηγμένους πυραύλους
Το Κίεβο θα προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης αν στείλει πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία και βοηθήσει στη διαπραγμάτευση εκεχειρίας με τη Ρωσία, δήλωσε την Πέμπτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης συνάντησής μας, δεν άκουσα ένα «όχι». Αυτό που άκουσα ήταν ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο και ότι αυτή η πιθανότητα θα εξεταστεί», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο σχετικά με μια συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στα τέλη Σεπτεμβρίου.
«Το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου δεν θα είναι εύκολο, αλλά είναι σίγουρα ο δρόμος προς τα εμπρός. Και αν ο Τραμπ δώσει στον κόσμο και πάνω απ' όλα στον ουκρανικό λαό την ευκαιρία για μια τέτοια εκεχειρία, τότε ναι, θα πρέπει να προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης, θα τον προτείνουμε εκ μέρους της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι, όπως αναφέρει το Politico.
Ο Τραμπ, που ισχυρίζεται ότι έχει τερματίσει επτά πολέμους (χωρίς να συμπεριλάβουμε τη συμφωνία για τη Γάζα), επιθυμεί διακαώς να βραβευτεί. Έχει φτάσει να τηλεφωνήσει μέχρι και στον Νορβηγό υπουργό Οικονομικών Γενς Στόλτενμπεργκ για να τον ρωτήσει σχετικά με την υποψηφιότητά του...
Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι το Κίεβο είχε ζητήσει τους πυραύλους ακριβείας μακράς εμβέλειας κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπάιντεν, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε.
Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είχε «κατά κάποιον τρόπο» λάβει απόφαση σχετικά με το αν θα στείλει τους πυραύλους.
Ο Τραμπ πανηγυρίζει για τη Μέση Ανατολή, ενώ Ισραήλ και Χαμάς δεν τα βρίσκουν για τους κρατούμενους
Γεωργιάδης: Δεν σας απήγαγε κανένας, πήγατε για τη selfie στη Γάζα – Πέρκα: Θα ξαναπάω
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά πέτρινα αγάλματα
