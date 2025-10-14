Γορίλας ορμάει και σπάει το γυάλινο φράγμα στο κλουβί του στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο - Δείτε βίντεο

Γορίλες των δυτικών πεδινών περιοχών

Οι γορίλες των δυτικών πεδινών περιοχών είναι τα μεγαλύτερα πρωτεύοντα θηλαστικά στον κόσμο, με ύψος έως 1,80 μέτρα και βάρος έως 225 κιλά, σύμφωνα με το ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο.Το είδος αυτό βρίσκεται σε κρίσιμο κίνδυνο εξαφάνισης στη φύση λόγω της αποδάσωσης και της λαθροθηρίας σε ολόκληρη την Κεντρική Αφρική.