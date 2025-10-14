Γορίλας ορμάει και σπάει το γυάλινο φράγμα στο κλουβί του στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο - Δείτε βίντεο

Στιγμές πανικού σημειώθηκαν στον ζωολογικό κήπο
του Σαν Ντιέγκο
στην Καλιφόρνια
το Σάββατο (11/10), όταν ένας γορίλας όρμησε ξαφνικά στο γυάλινο φράγμα του κλουβιού του, σπάζοντας ένα από τα τρία προστατευτικά στρώματα.
Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι του ζωολογικού κήπου, πρόκειται για έναν 10χρονο γορίλα
των δυτικών πεδινών περιοχών, που ονομάζεται Ντέννι
και ζυγίζει περίπου 180 κιλά, έσπασε ένα τμήμα από γυαλί στο κλουβί
του, στον τομέα Gorilla Forest.
Σε βίντεο που κατέγραψαν επισκέπτες του ζωολογικού κήπου φαίνεται ο Ντέννι να ορμά στο γυάλινο φράγμα και να το χτυπά με δύναμη, προκαλώντας πανικό σε μερικές οικογένειες που έτρεξαν να απομακρυνθούν.
«Αισθανθήκαμε κυριολεκτικά σαν να ήταν σεισμός
, πριν συνειδητοποιήσουμε ότι ήταν απλώς αυτός που χτυπούσε το γυαλί», δήλωσε η επισκέπτρια Τζάκι Ντάουμπλερ στο 10News.
«Ήταν αρκετά τρομακτικό
. Ωστόσο, υπήρχαν σίγουρα άνθρωποι εκεί που αντέδρασαν γρήγορα, οι φύλακες ασφαλείας. Ο ζωολογικός κήπος χειρίστηκε καλά την κατάσταση».
Στο βίντεο, το γυαλί θρυμματίζεται γύρω από το σημείο της πρόσκρουσης και μερικοί επισκέπτες του ζωολογικού κήπου φαίνονται να φεύγουν τρέχοντας, ενώ άλλοι πλησίασαν για να δουν τη ζημιά.
Ο ζωολογικός κήπος του Σαν Ντιέγκο
επιβεβαίωσε λίγο αργότερα ότι ο Ντέννι δεν τραυματίστηκε
και ότι το γυαλί, το οποίο αποτελείται από τρία στρώματα από σκληρυμένο υλικό ασφαλείας, είχε υποστεί ζημιά μόνο σε ένα στρώμα.
Ο γορίλας και ο σύντροφός του στο κλουβί έχουν μεταφερθεί προσωρινά πίσω από τα παρασκήνια, μέχρι να ολοκληρωθούν οι επισκευές.
H συγκεκριμένη συμπεριφορά του Ντέννι συνέβη λίγες εβδομάδες μετά το θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του Maka, ενός 30χρονου γορίλα των δυτικών πεδινών περιοχών, ο οποίος πέθανε απροσδόκητα τον Αύγουστο μετά από καρδιακό επεισόδιο.
Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι η συμπεριφορά αυτή
, αν και σοκαριστική για τους μάρτυρες, δεν ήταν ασυνήθιστη
.
Η Δρ Έριν Ράιλι
, ειδική στη συμπεριφορά των πρωτευόντων θηλαστικών και καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο, δήλωσε στο CBS8 ότι οι «επιθετικές συμπεριφορές
» είναι ένα φυσιολογικό μέρος της συμπεριφοράς των γοριλών
. Επεσήμανε πως είναι πιθανό ο Ντέννι να ένιωσε απειλημένος ή συγκλονισμένος από το πλήθος εκείνη τη στιγμή.