To on air φλερτ του Αλ Σάρα με δημοσιογράφο του CBS: «Ο Τραμπ είπε ότι είστε όμορφος και σκληρός» - «Έχετε αμφιβολία γι' αυτό;»
«Δεν έχω καμία αμφιβολία για το ισχυρό παρελθόν σας, αλλά είναι εξαιτίας αυτού του παρελθόντος για το οποίο χαρακτηριστήκατε ως τρομοκράτης από την αμερικανική κυβέρνηση» του απάντησε η Μάργκαρετ Μπρέναν
Αίσθηση προκάλεσε ένας από τους διαλόγους που είχε ο νέος ηγέτης της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, με τη δημοσιογράφο του CBS Μάργκαρετ Μπρέναν, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι φλέρταρε on air με τη συνομιλήτριά του.
Όλα συνέβησαν στην εκπομπή «60 Minutes» την Κυριακή το βράδυ όταν η Μπρέναν είπε στον Αλ Σάρα «όταν συναντήσατε τον πρόεδρο Τραμπ τον Μάιο, σας περιέγραψε ως όμορφο, σκληρό και είπε ότι έχετε ένα ισχυρό παρελθόν».
Ο ηγέτης της Συρίας χαμογέλασε και απάντησε στη δημοσιογράφο: «Έχετε καμία αμφιβολία για αυτό;» με την ίδια να αιφνιδιάζεται αλλά γρήγορα να επαναφέρει τη συζήτηση στο θέμα που τους απασχολούσε.
«Δεν έχω καμία αμφιβολία για το ισχυρό παρελθόν σας, αλλά είναι εξαιτίας αυτού του παρελθόντος για το οποίο χαρακτηριστήκατε ως τρομοκράτης από την αμερικανική κυβέρνηση», του είπε.
Στην πρώτη σημαντική εμφάνιση του Αλ Σάρα στην αμερικανική τηλεόραση η δημοσιογράφος του CBS τον ρώτησε, επίσης, για τον ρόλο του ως ηγέτη της Τζαμπάτ Αλ Νούσρα μιας ομάδας που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία.
«Μέχρι πριν από λίγους μήνες, υπήρχε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι σας», υπενθύμισε στον Σύρο ηγέτη με τον ίδιο να απαντά «θα ήταν σπατάλη, θα ήταν άσκοπα ξοδεμένα χρήματα. Μιλάμε για 25 χρόνια πριν. Ήμουν 17 ή 18 ετών. Το επίπεδο συνειδητοποίησης που έχεις τώρα είναι διαφορετικό από αυτό που ήταν πριν από 20 χρόνια».