Axios: Μυστική συνάντηση των απεσταλμένων Τραμπ με τη Χαμάς άνοιξε τον δρόμο για την ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα

Μία από τις βασικές δυσκολίες που καθυστερούσαν τη διαδικασία φέρεται να ήταν ο φόβος των ηγετών της Χαμάς ότι το Ισραήλ θα επανεκκινούσε τον πόλεμο μόλις απελευθερώνονταν οι όμηροι