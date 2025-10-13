O Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε στο Σάρμ Ελ Σειχ

σύνοδος για τη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε στο Σάρμ Ελ Σειχ και έχει ενταχθεί στην πομπή που κατευθύνεται προς το κέντρο όπου πραγματοποιείται ηΟ κ. Μητσοτάκης κατά την άφιξή του είχε χειραψία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.