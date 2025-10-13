Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
O Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε στο Σάρμ Ελ Σειχ
O Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε στο Σάρμ Ελ Σειχ
O πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ για τη Γάζα μετά από πρόσκληση που απηύθυνε σε Ελλάδα αλλά και Κύπρο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε στο Σάρμ Ελ Σειχ και έχει ενταχθεί στην πομπή που κατευθύνεται προς το κέντρο όπου πραγματοποιείται η σύνοδος για τη Γάζα
Ο κ. Μητσοτάκης κατά την άφιξή του είχε χειραψία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.
Ειδήσεις σήμερα:
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Ο κ. Μητσοτάκης κατά την άφιξή του είχε χειραψία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.
Ειδήσεις σήμερα:
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα