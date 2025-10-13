O Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε στο Σάρμ Ελ Σειχ
Κυριάκος Μητσοτάκης Γάζα Ντόναλντ Τραμπ

πρωθυπουργός  θα λάβει μέρος στη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ για τη Γάζα μετά από πρόσκληση που απηύθυνε σε Ελλάδα αλλά και Κύπρο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε στο Σάρμ Ελ Σειχ και έχει ενταχθεί στην πομπή που κατευθύνεται προς το κέντρο όπου πραγματοποιείται η σύνοδος για τη Γάζα 

Ο κ. Μητσοτάκης κατά την άφιξή του είχε χειραψία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.


