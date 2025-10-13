Η στιγμή της άγριας δολοφονίας 64χρονου στο μετρό της Νέας Υόρκης - Ο 25χρονος δράστης τον κλώτσησε στο κεφάλι μέχρι θανάτου
ΚΟΣΜΟΣ
Δολοφονία Νέα Υόρκη Θύμα Δράστης Μετρό

Η στιγμή της άγριας δολοφονίας 64χρονου στο μετρό της Νέας Υόρκης - Ο 25χρονος δράστης τον κλώτσησε στο κεφάλι μέχρι θανάτου

Μετά τη σύλληψή του για τη δολοφονία που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, ο δράστης είπε στους αστυνομικούς ότι πήρε το «πνεύμα» του θύματός του επειδή δεν του άρεσε ο τρόπος που τον κοίταξε

Η στιγμή της άγριας δολοφονίας 64χρονου στο μετρό της Νέας Υόρκης - Ο 25χρονος δράστης τον κλώτσησε στο κεφάλι μέχρι θανάτου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο από τη στιγμή της άγριας δολοφονίας του 64χρονου Νίκολα Τάνζι στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Δράστης του εγκλήματος είναι ο 25χρονος Ντέιβιντ Μαζαριέγκος ο οποίος, όπως φαίνεται στα πλάνα που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, αρχικά έριξε μια γροθιά στον ανυποψίαστο Τάνζι ενώ στη συνέχεια τον κλώτσησε περισσότερες από 10 φορές στο κεφάλι.



Μετά τη σύλληψή του για τη δολοφονία που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, ο Μαζαριέγκος είπε στους αστυνομικούς ότι πήρε το «πνεύμα» του Τάνζι επειδή δεν του άρεσε ο τρόπος που τον κοίταξε.

Όπως αναφέρει, μάλιστα, η New York Post η απρόκλητη θανατηφόρα επίθεση συνέβη ενώ ο άτυχος 64χρονος είχε κρατήσει ανοιχτή την πόρτα έκτακτης ανάγκης για να περάσει ο μετέπειτα δολοφόνος του

«Στη συνέχεια, προχώρησε στο να κλωτσήσει το θύμα όχι μία, όχι δύο, αλλά ξανά και ξανά. Το θύμα ήταν εντελώς αναίσθητο, αλλά ο κατηγορούμενος συνέχισε να κλωτσάει το σώμα του» δήλωσε η βοηθός εισαγγελέα Σένα Αϊσάνι.

Ο Μαζαριέγκος, ο οποίος έχει πέντε «ανοιχτές» υποθέσεις σε βάρος του στο Μανχάταν και το Μπρονξ από μικροκλοπές μέχρι επίθεση, κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού με τον ιατροδικαστή να διαπιστώνει ότι ο Τάνζι είχε υποστεί κατάγματα στο κρανίο, θραύση του ρινικού οστού και διάφορα τραύματα στο πρόσωπο πριν να αφήσει την τελευταία του πνοή λίγες ώρες μετά την επίθεση που δέχθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

«Ο πόλεμος τελείωσε», λέει ο Τραμπ αναχωρώντας για τη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο

Αδίκησε τον εαυτό της και πλήρωσε ακριβά τα λάθη της: Η Εθνική έχασε 3-1 στη Δανία και αποκλείστηκε από το Μουντιάλ - Δείτε τα γκολ

Ανδρέας Συγγρός: Νεόπλουτος απατεώνας ή εθνικός ευεργέτης;
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης