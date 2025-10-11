Δεν υπάρχουν επιζώντες μετά την έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται μέσα σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Μπάκσνορτ, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.«Προσπαθούμε να επικεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την προσοχή μας στη φροντίδα των οικογενειών τους», δήλωσε ο σερίφης Τζέισον Κραφτ από τη γειτονική κομητεία Χίκμαν.Το 2014 είχε σημειωθεί μια προηγούμενη θανατηφόρα έκρηξη σε μια μονάδα στην ίδια τοποθεσία.