Δεν υπάρχουν επιζώντες μετά την έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί
Η αίτια της έκρηξης βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση- Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων
Δεν υπάρχουν επιζώντες από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (10/10) σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί των ΗΠΑ, η οποία άφησε 18 αγνοούμενους, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.
«Περισσότερα από 300 άτομα έχουν ψάξει σχεδόν κάθε τετραγωνικό εκατοστό αυτής της εγκατάστασης και μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει κανέναν επιζώντα», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις.
«Η προσδοκία για όσους βρίσκονται μέσα στο κτίριο... μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχουν πεθάνει», δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης.
Μέχρι το πρωί του Σαββάτου, οι αρχές δεν είχαν δώσει ακριβή αριθμό θυμάτων, αλλά είχαν προηγουμένως ανακοινώσει ότι 18 άτομα αγνοούνταν.
Ο Ντέιβις επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση είχε μετατραπεί από διάσωση σε ανάσυρση και ότι οι ερευνητές θα χρησιμοποιήσουν τεστ DNA για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα των θυμάτων.
«Όσο προχωράμε, διαπιστώνουμε ότι η καταστροφή είναι ακόμη πιο μεγάλη από ό,τι πιστεύαμε αρχικά», πρόσθεσε.
Ο Ντέιβις δήλωσε ότι η αιτία της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε στις 7:45 (τοπική ώρα, 15:45 ώρα Ελλάδας), εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση. «Αυτό μπορεί να πάρει μέρες, εβδομάδες ή μήνες μέχρι να μπορέσουμε να το κάνουμε», υπογράμμισε.
Βίντεο που τραβήχτηκε την Παρασκευή από το σημείο της έκρηξης έδειχνε τις φωτιές να συνεχίζουν να καίνε, καμένα οχήματα και καπνό από το κατεστραμμένο κτίριο.
Ο Ντέιβις δεν αποκάλυψε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων της έκρηξης υποστηρίζοντας πως «βρισκόμαστε στη διαδικασία ταυτοποίησης των λειψάνων».
Tennessee Explosion: No Survivors Found At Blast Site, Say Officialshttps://t.co/Vx1Xio6C65— TIMES NOW (@TimesNow) October 11, 2025
Η Accurate Energetic Systems, η εταιρεία που διαχειρίζεται το εργοστάσιο, έχει αναστείλει τις δραστηριότητές της. Η εταιρεία παράγει και δοκιμάζει εκρηκτικά για τις ένοπλες δυνάμεις και για πολιτικές χρήσεις, όπως κατεδαφίσεις, σε μεγάλη μονάδα με οκτώ κτίρια.
Footage filmed by a local news helicopter showing the devastation caused by today’s explosion at the munitions plant run by Accurate Energetic Systems (AES) in Humphreys County, Tennessee. pic.twitter.com/CbpZch1y0k— OSINTdefender (@sentdefender) October 10, 2025
Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται μέσα σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Μπάκσνορτ, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.
«Προσπαθούμε να επικεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την προσοχή μας στη φροντίδα των οικογενειών τους», δήλωσε ο σερίφης Τζέισον Κραφτ από τη γειτονική κομητεία Χίκμαν.
Το 2014 είχε σημειωθεί μια προηγούμενη θανατηφόρα έκρηξη σε μια μονάδα στην ίδια τοποθεσία.
