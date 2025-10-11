Έκκληση του ΟΗΕ για αποκλιμάκωση έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Βενεζουέλας, πρέσβης Σαμουέλ Μονκάδα, προειδοποίησε για ενδεχόμενη επικείμενη ένοπλη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλούμενος τη στρατιωτική συγκέντρωση και την κλιμακούμενη ρητορική της Ουάσιγκτον.Κατήγγειλε τις αμερικανικές επιθέσεις ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ζήτησε τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας και παράλληλα, χαρακτήρισε τις ενέργειες των ΗΠΑ ως μέρος μιας «ατζέντας αλλαγής καθεστώτος».O ΗΠΑ δήλωσαν ότι η «κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε επιθετική στάση έναντι των καρτέλ ναρκωτικών και της διακίνησης ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες».Ο Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, σύμβουλος Τζον Κέλεϊ ανέφερε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα χρησιμοποιήσει όλη τη δύναμη της Αμερικής, όλη τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, για να αντιμετωπίσει και να εξαλείψει αυτά τα καρτέλ ναρκωτικών, ανεξάρτητα από το πού δραστηριοποιούνται και ανεξάρτητα από το πόσο καιρό έχουν καταφέρει να ενεργούν ατιμώρητα».