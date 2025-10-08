Ρωσία: Τρεις νεκροί σε ουκρανικά πλήγματα στο Μπέλγκοροντ
Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 53 ουκρανικά drones τη νύχτα
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ουκρανικά πλήγματα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.
Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ότι οι ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 53 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας.
