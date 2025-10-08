Ρωσία: Τρεις νεκροί σε ουκρανικά πλήγματα στο Μπέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία

Ρωσία: Τρεις νεκροί σε ουκρανικά πλήγματα στο Μπέλγκοροντ

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 53 ουκρανικά drones τη νύχτα

Ρωσία: Τρεις νεκροί σε ουκρανικά πλήγματα στο Μπέλγκοροντ
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ουκρανικά πλήγματα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ότι οι ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 53 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας.


Ειδήσεις σήμερα:

 Δείτε τις περιοχές με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής - Εστιατόριο στην Κρήτη έκρυψε 18.500 αποδείξεις

Βράχος 40 τόνων κατρακύλησε και διέλυσε δρόμο στη Λέσβο, φόβοι για νέες καταρρεύσεις - Δείτε βίντεο

 Γιώργος Καπουτζίδης: Ο σύντροφός του, η ζωή στην Αίγινα και η φωτογραφία από την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Ο διεθνώς καταξιωμένος σεφ και περιζήτητος δημιουργός εστιατορίων αποκρυπτογραφεί το πώς μια εμπειρία μένει στη μνήμη, αλλά και το πώς η ελληνική κουζίνα συγκινεί τα πλήθη σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης