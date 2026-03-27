Γιατί η NASA θέλει να επιστρέψει στη Σελήνη: Οι πιθανές ημερομηνίες της εκτόξευσης, οι κίνδυνοι και το πείραμα με την Artemis

Φωτογραφία NASA

Δεν θα υπάρξει προσελήνωση

Η επιστροφή στη Σελήνη και ο διεθνής ανταγωνισμός

Στη συνέχεια, θα κινηθούν χιλιάδες χιλιόμετρα πέρα από τη Σελήνη, δοκιμάζοντας κρίσιμα συστήματα όπως η υποστήριξη ζωής, η ενέργεια και η πλοήγηση.Παράλληλα, θα λειτουργήσουν και ως υποκείμενα ιατρικών δοκιμών, στέλνοντας δεδομένα και εικόνες από το βαθύ διάστημα.Η εργασία τους θα γίνεται σε περιβάλλον έλλειψης βαρύτητας, με επίπεδα ακτινοβολίας υψηλότερα από αυτά του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, αλλά εντός ασφαλών ορίων.Η επιστροφή στη Γη θα περιλαμβάνει έντονη επανείσοδο στην ατμόσφαιρα και προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των δυτικών ακτών των ΗΠΑ.Η Artemis II δεν περιλαμβάνει προσελήνωση. Ο ρόλος της είναι προπαρασκευαστικός, ενόψει της αποστολής Artemis IV που έχει προγραμματιστεί για το 2028 και θα επιχειρήσει επανδρωμένη προσελήνωση στον νότιο πόλο της Σελήνης.Πριν από αυτήν, προγραμματίζεται η αποστολή Artemis III το 2027, η οποία θα δοκιμάσει τις διαδικασίες σύνδεσης της κάψουλας Orion με σεληνιακά οχήματα προσεδάφισης, καθώς και τις νέες διαστημικές στολές.Η NASA έχει επιλέξει δύο υποψήφιες πλατφόρμες προσελήνωσης: το Starship της SpaceX και ένα όχημα της Blue Origin του Jeff Bezos, με την τελική επιλογή να γίνεται σε επόμενη φάση.Η τελευταία επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη ήταν η Apollo 17 τον Δεκέμβριο του 1972. Συνολικά, 24 αστροναύτες έχουν ταξιδέψει μέχρι τη Σελήνη και 12 έχουν περπατήσει στην επιφάνειά της.Το πρόγραμμα Artemis έχει ως στόχο όχι μόνο την επιστροφή, αλλά και τη δημιουργία μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας, με βάσεις, νέα συστήματα και συχνές αποστολές.Παράλληλα, και άλλες χώρες έχουν αντίστοιχες φιλοδοξίες. Η Κίνα σχεδιάζει επανδρωμένη προσελήνωση έως το 2030, ενώ η Ρωσία και η Ινδία εξετάζουν δικά τους προγράμματα για τις επόμενες δεκαετίες. Ευρωπαϊκές και ιαπωνικές αποστολές αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν σε μελλοντικές φάσεις του Artemis.Η νέα αυτή περίοδος σηματοδοτεί μια επιστροφή στη Σελήνη με διαφορετικούς όρους, όπου η τεχνολογία, οι διεθνείς συνεργασίες και ο ανταγωνισμός διαμορφώνουν το επόμενο κεφάλαιο της διαστημικής εξερεύνησης.