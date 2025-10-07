Ρωσία: Μαζική ουκρανική επίθεση με drones σε Κουρσκ, Μπέλγκοροντ και Νίζνι - Δύο νεκροί

Από την εισβολή της στην Ουκρανία πριν από τριάμισι χρόνια, η Ρωσία εξαπολύει σχεδόν καθημερινά drones και πυραύλους στην Ουκρανία, η οποία απαντά πλήττοντας τη ρωσική επικράτεια.Το Κίεβο στοχεύει κυρίως ρωσικές ενεργειακές υποδομές, αλλά οι επιθέσεις του περιορίζονται συνήθως σε μερικές δεκάδες drones.Η Μόσχα από την πλευρά της έχει εντείνει τα πλήγματά της στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο τις τελευταίες μέρες, κάτι το οποίο δημιουργεί φόβους για μια εκστρατεία που αποσκοπεί να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι και να προκαλέσει προβλήματα θέρμανσης ενώ πλησιάζει ο χειμώνας, όπως είχε συμβεί το 2024.Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Μόσχα είχε θέσει υπό απόλυτο ή μερικό έλεγχο περίπου το 19% του ουκρανικού εδάφους, σύμφωνα με ανάλυση του AFP που στηρίχθηκε σε δεδομένα του αμερικανικού, το οποίο συνεργάζεται με τοΠερίπου το 7% - η Κριμαία και ζώνες της βιομηχανικής περιοχής του Ντονμπάς - τελούσε ήδη υπό ρωσικό έλεγχο πριν από την εισβολή των δυνάμεων της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.