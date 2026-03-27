Ο Πούτιν ζητά χρήματα από Ρώσους ολιγάρχες υπό την πίεση του αυξανόμενου κόστους του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Πόλεμος στην Ουκρανία Ρώσοι ολιγάρχες

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε πρόσφατα κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση με ισχυρούς επιχειρηματίες  - Ποιος δεσμεύθηκε να προσφέρει 1,2 δισ. δολάρια

11 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να ζήτησε από κορυφαίους Ρώσους επιχειρηματίες να συνεισφέρουν στον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς το κόστος του πολέμου στην Ουκρανία αυξάνεται και η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις.

Σύμφωνα με το μέσο The Bell, που συνομίλησε με αξιόπιστες πηγές με τον όρο της ανωνυμίας, ο Πούτιν είχε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση με ισχυρούς ολιγάρχες, κατά την οποία συζητήθηκε η χρηματοδότηση του πολέμου και η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, πέντε χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Παρόμοιο δημοσίευμα φιλοξένησαν και οι Financial Times, που επικαλέστηκαν πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο δισεκατομμυριούχος Σουλεϊμάν Κερίμοφ φέρεται να δεσμεύθηκε να προσφέρει 100 δισ. ρούβλια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 1,23 δισ. δολάρια.

Η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει πιέσεις από τη μείωση των εσόδων από την ενέργεια και την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, γεγονός που επηρεάζει και τα φορολογικά έσοδα. Πηγές είχαν αναφέρει πρόσφατα στο Reuters ότι η κυβέρνηση εξετάζει περικοπές έως 10% σε δαπάνες που δεν θεωρούνται κρίσιμες, με τις αποφάσεις να εξαρτώνται και από την πορεία των τιμών του πετρελαίου.
11 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης